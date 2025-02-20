İstanbul’da yollar boş kaldı! Dün yüzde 90’a ulaşan trafik yoğunluğu yüzde 22’ye düştü

İstanbul'da dün yaşanan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşmış, ana arterlerde trafik durma noktasına gelmişti. İstanbul halkı bugün toplu taşımaya yöneldi. Megakentte yollar boş kaldı.

Trafik yoğunluğu dün akşam iş çıkış saatinde yüzde 90'a ulaştı. (DHA)

DÜN AKŞAM TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI



İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yollarda yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde yüzde 90'a ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük yaşadı.

BUGÜN İŞ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 22 OLARAK ÖLÇÜLDÜ



İstanbul halkı, bugün işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Trafiğin en yoğun olduğu, iş çıkış saati olan 18:30'da trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak ölçüldü.