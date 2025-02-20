En fanatik burçlar: Yağmur, kar demeden tribünde yerlerini alırlar
Bazıları için spor sadece bir aktiviteyken, bazıları için tam anlamıyla bir tutkudur. Tribünde yer almak, takımıyla birlikte sevinmek ya da üzülmek onlar için bir yaşam tarzı olabilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, yağmur çamur demeden hatta en zorlu deplasmanlara bile gözü kapalı giderler. Peki, hangi burçlar tam anlamıyla bir tribün ruhuna sahip? İşte en fanatik burçlar...
Spor tutkunları arasında bazı burçlar var ki, takımları için her türlü hava koşulunda tribünleri doldururlar. Onlar için futbol, basketbol ya da herhangi bir spor dalı sadece bir oyun değil, adeta bir yaşam biçimidir! Peki, astrolojiye göre en fanatik burçlar hangileri? İşte, yağmur çamur dinlemeden tezahürat yapan o burçlar...
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Koç burcu, rekabeti ve kazanma hırsını seven burçların başında gelir. Tribünde en ön saflarda, sesi kısılana kadar bağıran, takımını ateşleyen kişiler genellikle Koç burçlarıdır. Yenilgiye tahammülleri yoktur ve en ufak bir hakem hatasında ortalığı ayağa kaldırabilirler!
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Aslan burcu gösterişi ve liderliği sever. Tribünde en iyi yerlerde oturmak, elinde dev bir bayrakla takımını desteklemek tam onlara göredir. Aslanlar, sadece takımını değil, tribünü de yönetir. En gür sesle marş söyleyen, sosyal medyada takımını en çok savunan kişiler genellikle Aslan burçlarıdır.