En fanatik burçlar: Yağmur, kar demeden tribünde yerlerini alırlar

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 17:01

Spor tutkunları arasında bazı burçlar var ki, takımları için her türlü hava koşulunda tribünleri doldururlar. Onlar için futbol, basketbol ya da herhangi bir spor dalı sadece bir oyun değil, adeta bir yaşam biçimidir! Peki, astrolojiye göre en fanatik burçlar hangileri? İşte, yağmur çamur dinlemeden tezahürat yapan o burçlar...