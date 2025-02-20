Bugün hangi maçlar var? 20 Şubat 2025 UEFA Konferans Ligi programı

(Takvim Foto Arşiv)
UEFA Avrupa Ligi'nde Diğer Önemli Karşılaşmalar Neler?
Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken diğer maçlar da futbolseverleri bekliyor:
Bodo/Glimt - Twente: Norveç ekibi Bodo/Glimt, Hollanda temsilcisi Twente'yi saat 20:45'te konuk edecek.
Roma - Porto: İtalyan devi Roma, Portekiz'in güçlü takımı Porto ile saat 20:45'te karşılaşacak.
Ajax - Union Saint-Gilloise: Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile saat 23:00'te mücadele edecek.
Real Sociedad - Midtjylland: İspanyol ekibi Real Sociedad, Danimarka'nın Midtjylland takımıyla saat 23:00'te karşı karşıya gelecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Heidenheim - Kopenhag: Alman temsilcisi Heidenheim, Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'ı saat 20:45'te ağırlayacak.
Real Betis - Gent: İspanyol ekibi Real Betis, Belçika temsilcisi Gent ile saat 20:45'te karşılaşacak.
Panathinaikos - Vikingur Reykjavik: Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos, İzlanda temsilcisi Vikingur Reykjavik'i saat 23:00'te konuk edecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Maçları nereden izleyebilirim?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Diğer UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ise TRT Tabii Spor kanallarında izleyicilerle buluşacak.