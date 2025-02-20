Bugün hangi maçlar var? 20 Şubat 2025 UEFA Konferans Ligi programı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

20 Şubat 2025 Perşembe yani bugün, futbolseverler için heyecan verici karşılaşmaların yaşanacağı bir gün olacak. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik rövanş maçları, futbol tutkunlarının merakla beklediği müsabakalar arasında yer alıyor. Peki, bugünkü maçlar listesinde neler var? Bugün kimin maçı var? İşte karşılaşmalara ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Galatasaray, AZ Alkmaar'ı Ağırlıyor İlk maçta Hollanda'da AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, rövanş mücadelesinde turu geçmek için sahasında taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma, bugün saat 20:45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.