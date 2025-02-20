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Bugün hangi maçlar var? 20 Şubat 2025 UEFA Konferans Ligi programı

20 Şubat 2025 Perşembe yani bugün, futbolseverler için heyecan verici karşılaşmaların yaşanacağı bir gün olacak. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik rövanş maçları, futbol tutkunlarının merakla beklediği müsabakalar arasında yer alıyor. Peki, bugünkü maçlar listesinde neler var? Bugün kimin maçı var? İşte karşılaşmalara ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 16:05
Bugün hangi maçlar var? 20 Şubat 2025 UEFA Konferans Ligi programı

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    20 Şubat 2025 Perşembe yani bugün, futbolseverler için heyecan verici karşılaşmaların yaşanacağı bir gün olacak. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik rövanş maçları, futbol tutkunlarının merakla beklediği müsabakalar arasında yer alıyor. Peki, bugünkü maçlar listesinde neler var? Bugün kimin maçı var? İşte karşılaşmalara ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Galatasaray, AZ Alkmaar'ı Ağırlıyor

    İlk maçta Hollanda'da AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, rövanş mücadelesinde turu geçmek için sahasında taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma, bugün saat 20:45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fenerbahçe, Anderlecht Deplasmanında Avantajlı

    Kadıköy'de oynanan ilk maçta Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı rövanş maçında avantajını koruyarak tur atlamayı planlıyor. Bu önemli mücadele, saat 23:00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    UEFA Avrupa Ligi'nde Diğer Önemli Karşılaşmalar Neler?

    Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken diğer maçlar da futbolseverleri bekliyor:

    Bodo/Glimt - Twente: Norveç ekibi Bodo/Glimt, Hollanda temsilcisi Twente'yi saat 20:45'te konuk edecek.

    Roma - Porto: İtalyan devi Roma, Portekiz'in güçlü takımı Porto ile saat 20:45'te karşılaşacak.

    Ajax - Union Saint-Gilloise: Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile saat 23:00'te mücadele edecek.

    Real Sociedad - Midtjylland: İspanyol ekibi Real Sociedad, Danimarka'nın Midtjylland takımıyla saat 23:00'te karşı karşıya gelecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Heidenheim - Kopenhag: Alman temsilcisi Heidenheim, Danimarka'nın güçlü ekibi Kopenhag'ı saat 20:45'te ağırlayacak.

    Real Betis - Gent: İspanyol ekibi Real Betis, Belçika temsilcisi Gent ile saat 20:45'te karşılaşacak.

    Panathinaikos - Vikingur Reykjavik: Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos, İzlanda temsilcisi Vikingur Reykjavik'i saat 23:00'te konuk edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Maçları nereden izleyebilirim?

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Diğer UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ise TRT Tabii Spor kanallarında izleyicilerle buluşacak.

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