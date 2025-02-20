Karaman'da kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü intihar etti! Soruşturma başlatıldı... Valilikten açıklama
Karaman'da trafik kazası sonrası gözaltına alınan alkollü sürücü Murat Kara, sakladığı tabancayla polis aracında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken Karaman Valiliği de açıklama yaptı.
Karaman'da otomobiliyle refüje çıkan alkollü sürücü Murat Kara intihar etti.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Kara 42 FN 255 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyonunun kontrolünü kaybedip refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan ve 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Murat Kara, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat Kara, yanındaki tabancayla başına ateş edip intihara kalkıştı.
Kanlar içinde kalan Murat K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Karaman Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtti.