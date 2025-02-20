2025 model Hyundai i10 sadece 975 bin TL! Fiyatlar dibi gördü!

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 09:35

Otomotiv pazarındaki fiyat hareketliliği devam ederken Hyundai, yeni yılda da iddialı modelleri ve uygun fiyat seçenekleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Hyundai i10, i20, Elantra, Kona, Bayon, Tucson, Santa Fe ve Staria gibi popüler modellerin şubat ayı fiyatları netleştirildi.