Almak için en doğru zaman! 2025’in en uygun fiyatlı sıfır araçları açıklandı

FİYATLAR NEDEN SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR?

Otomobil markalarının düzenli olarak fiyatlarını güncellemesi, döviz kurları, üretim maliyetleri ve kampanyalar gibi faktörlere dayanıyor. Bu nedenle araç almak isteyenler, düzenli olarak fiyat listelerini kontrol ederek en uygun fırsatları yakalamaya çalışıyor.

ŞU ANDA SATIŞTA OLAN EN UYGUN ARAÇ

Hyundai'nin popüler modeli i10, sadece 1.005.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu model, şehir içi kullanımı kolay ve yakıt tasarruflu bir seçenek olarak öne çıkıyor.