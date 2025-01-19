Almak için en doğru zaman! 2025’in en uygun fiyatlı sıfır araçları açıklandı

2025 yılı itibarıyla sıfır otomobil fiyatları yeniden güncellendi. Otomobil markalarının sunduğu kampanyalar ve cazip fiyatlar, araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle ekonomik modeller, yeni yılda tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.
Fotoğraflar: AA
🚗 2025 YILININ EN UYGUN SIFIR ARAÇLARI
Citroen
C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL
Dacia
Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg (5 koltuklu)
Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL
Sandero Stepway Expression Tce 90 bg CVT
Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL
Fiat
Egea Cross (SUV) Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL
Hyundai
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL
i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. AMT
Başlangıç Fiyatı: 1.005.000 TL
i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik
Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL