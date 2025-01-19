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Almak için en doğru zaman! 2025'in en uygun fiyatlı sıfır araçları açıklandı

Yeni yılın gelmesiyle birlikte sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, güncellenen fiyat listelerini yakından takip etmeye başladı. Otomobil markalarının düzenlediği kampanyalar ve fiyat güncellemeleri, tüketicilere bütçelerine uygun araç bulma fırsatı sunuyor. 2025 yılı itibarıyla piyasada dikkat çeken ekonomik modelleri sizler için derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 23:19 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 23:20
Almak için en doğru zaman! 2025’in en uygun fiyatlı sıfır araçları açıklandı

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    2025 yılı itibarıyla sıfır otomobil fiyatları yeniden güncellendi. Otomobil markalarının sunduğu kampanyalar ve cazip fiyatlar, araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle ekonomik modeller, yeni yılda tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🚗 2025 YILININ EN UYGUN SIFIR ARAÇLARI

    Citroen

    C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
    Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL

    Dacia

    Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg (5 koltuklu)
    Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL

    Sandero Stepway Expression Tce 90 bg CVT
    Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL

    Fiat

    Egea Cross (SUV) Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
    Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL

    Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
    Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL

    Hyundai

    Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
    Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL

    i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. AMT
    Başlangıç Fiyatı: 1.005.000 TL

    i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik
    Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL

    Opel

    Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition
    Başlangıç Fiyatı: 1.075.900 TL

    Peugeot

    208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100 HP EAT8
    Başlangıç Fiyatı: 1.324.500 TL

    Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 HP EAT8
    Başlangıç Fiyatı: 1.617.000 TL

    Renault

    Clio Evolution 1.0 TCe X-tronic 90 HP
    Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL

    Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
    Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL

    FİYATLAR NEDEN SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR?

    Otomobil markalarının düzenli olarak fiyatlarını güncellemesi, döviz kurları, üretim maliyetleri ve kampanyalar gibi faktörlere dayanıyor. Bu nedenle araç almak isteyenler, düzenli olarak fiyat listelerini kontrol ederek en uygun fırsatları yakalamaya çalışıyor.

    ŞU ANDA SATIŞTA OLAN EN UYGUN ARAÇ

    Hyundai'nin popüler modeli i10, sadece 1.005.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu model, şehir içi kullanımı kolay ve yakıt tasarruflu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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