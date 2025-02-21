Aile hekimliği yönetmeliğinde değişikliğe gidildi! Yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 05:26

Sağlık Bakanlığı'nca " Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" te yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kararların Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin bilgilendirme geldi. Bu kapsamda; aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açılıyor.

Aile hekimliğinde yeni dönem. (AA)

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİKLERİ ARTIK DAHA KOLAY YAPILACAK



Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Bu çerçevede isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.

Ayrıca, daha önce 4 bin olan kayıtlı nüfusun, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 3 bin 500'e düşmesi sonucu bu sayının üstünde olan nüfus, il sağlık müdürlüklerindeki komisyonca yoğunluğun daha az olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılabilecek. Böylece yeni açılan birimler sisteme dahil edilerek hem hizmete erişim kolaylaşacak hem de hizmet kalitesi artacak.

Öte yandan entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimlerinin 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunumuna etkin şekilde dahil olması sağlandı. Bu birimlerde görev yapan aile hekimleri, defin ruhsatı ve yerinde adli ölü muayenesi hizmetlerine dahil edilmeyecek.