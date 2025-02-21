Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 15:34

Show TV'nin yarışma programı Gelin Evi'nde bugün haftanın finali yaşandı.17-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin TL'lik büyük ödül için yarışan 5 gelin, en yüksek puanı almak için mücadele etti. Tüm hafta boyunca rakiplerini ve jüriyi etkilemeye çalışan yarışmacılar arasında kazanan isim izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte haftanın şampiyonu olan gelin…