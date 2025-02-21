Gelin Evi'nde kim birinci oldu? 21 Şubat Gelin Evi puan durumu…
Hafta boyunca evlerini yarıştıran 5 gelin, büyük ödül için mücadele etti. 17-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada, 100 bin TL’lik ödülü kazanan isim belli oldu. Gelin Evi’nde haftanın birincisi merak konusu olurken, en yüksek puanı alan gelin büyük ödüle ulaştı. Peki Gelin Evi’nde haftanın birincisi kim oldu? İşte 21 Şubat Gelin Evi puan durumu…
Show TV'nin yarışma programı Gelin Evi'nde bugün haftanın finali yaşandı.17-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin TL'lik büyük ödül için yarışan 5 gelin, en yüksek puanı almak için mücadele etti. Tüm hafta boyunca rakiplerini ve jüriyi etkilemeye çalışan yarışmacılar arasında kazanan isim izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte haftanın şampiyonu olan gelin…
GELİN EVİ'NDE KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelin Evi yarışmasında 17-21 Şubat haftasının kazananı belli oldu. Rakiplerini geride bırakarak haftanın en yüksek puanını alan Feyza Nur Hanım, 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Feyza Nur Hanım, toplamda 21 puan alarak yarışmayı birincilikle tamamladı. Ayrıca kazanan yarışmacı, 5 tam altın ve 5 bilezik ödülünü de kazandı.
21 ŞUBAT GELİN EVİ PUAN DURUMU
ZAHİDE KAYAR: 19
FEYZA NUR ASİ: 21
EMİNE NUR KIN: 19
SEVİL ÖZBADEMCİ: 16
ZÜMRÜT AYTEKİN: 14