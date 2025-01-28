Kadraj Galeri Kadraj İkon 666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi

666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, engelli bireylere araç alımında büyük avantajlar sunuyor. Hyundai ve TOGG bu fırsattan yararlanmak isteyenlere yönelik ÖTV muafiyetli fiyatlarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:42
666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi

Hyundai Bayon, engelli vatandaşlar için cazip fiyat seçenekleri sunuyor. Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel, 666.667 TL'lik fiyatı ile dikkat çekerken, Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT modeli 730.000 TL'den satışa sunuluyor.

666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi

Engelli Bireyler İçin ÖTV Muafiyetli Araçlar

Türkiye'deki araç markalarının büyük bir kısmı, engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetiyle araç satışı yapmaktadır. Ancak, son dönemde yerli üretimin artmasıyla birlikte bazı modellerin listelerden çıkarıldığı görülüyor.

666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi

Yine de, %40 veya daha yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, engelli bireyler için ÖTV muafiyetiyle satışa sunuluyor. İşte bu araçlardan bazıları:

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster

666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Togg T10X

666,667 TL ve 795.889 TL sıfır SUV! Fiyatlar yenilendi


Togg ÖTV Muafiyetli Fiyatları (Ocak 2025)

Togg, Türkiye'nin yerli otomobil markası olarak, engellilere özel fiyatlar sunmaya devam ediyor. Ocak 2025 itibarıyla, Togg T10X modellerinin fiyatları şu şekilde: