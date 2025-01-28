Hyundai Bayon, engelli vatandaşlar için cazip fiyat seçenekleri sunuyor. Hyundai Bayon 1.2 Jump Manuel, 666.667 TL'lik fiyatı ile dikkat çekerken, Hyundai Bayon 1.0 Jump DCT modeli 730.000 TL'den satışa sunuluyor. Engelli Bireyler İçin ÖTV Muafiyetli Araçlar Türkiye'deki araç markalarının büyük bir kısmı, engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetiyle araç satışı yapmaktadır. Ancak, son dönemde yerli üretimin artmasıyla birlikte bazı modellerin listelerden çıkarıldığı görülüyor. Yine de, %40 veya daha yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, engelli bireyler için ÖTV muafiyetiyle satışa sunuluyor. İşte bu araçlardan bazıları: Fiat Egea Sedan Fiat Egea Cross Renault Clio Renault Megane Renault Duster Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Bayon Toyota Corolla Toyota C-HR Togg T10X Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 795.889 TL Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 929.444 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.012.778 TL Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır Kaynak: Araçların güncel fiyatları üzerinden hesaplama yapılmıştır