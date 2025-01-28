Yine de, %40 veya daha yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, engelli bireyler için ÖTV muafiyetiyle satışa sunuluyor. İşte bu araçlardan bazıları:

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Renault Clio

Renault Megane

Renault Duster

