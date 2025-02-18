Gizem Özmen kimdir, neden vefat etti? Tiktok fenomeni Lavinia Gizem Özmen kaç yaşındaydı?

Manisa'da meydana gelen feci kazada sosyal medya fenomeni Gizem Özmen yaşamını yitirdi. TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan genç fenomen, kullandığı otomobilin park halindeki bir tankere çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü Mehmet Ensar Özden de kurtarılamadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 17:59

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Manisa'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Gizem Özmen, TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahipti. Özellikle yaşadığı zorlukları paylaşarak birçok kişiye ilham olan Özmen'in ölümü, takipçilerini ve sevenlerini derinden üzdü.

Fotoğraflar: AA TikTok Fenomeni Gizem Özmen'in Acı Kaybı: Manisa'daki Tanker Kazasında Hayatını Kaybetti Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazası, sosyal medya fenomeni Gizem Özmen'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. TikTok'ta 'Lavinia Özmen' adıyla bilinen ve binlerce takipçiye sahip olan 24 yaşındaki fenomen, feci kazada aracın sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile birlikte yaşamını yitirdi. Kaza Nasıl Meydana Geldi? Korkunç kaza, 15 Şubat 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesindeki İzmir-İstanbul Otoyolu'nda gerçekleşti. Mehmet Ensar Özden'in kullandığı 34 FD 1236 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Mehmet Ensar Özden ve yolcu koltuğunda bulunan Gizem Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tanker şoförü ise olayla ilgili olarak gözaltına alındı.