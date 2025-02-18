Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar
Fatih'te bir apartman dairesinde tartışma, korkunç bir olayla sonuçlandı. İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan şahıslar bir arkadaşlarını dövdükten sonra camdan aşağı attı. Olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.B. ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darbedip camdan attı.
Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında
Fatih Aksaray'da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.B. ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.B. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti.
M.D. ve S.S., Belaiz ile W.B.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.B. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.
CAMDAN ATTILAR
Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.