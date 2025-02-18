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Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

Fatih'te bir apartman dairesinde tartışma, korkunç bir olayla sonuçlandı. İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan şahıslar bir arkadaşlarını dövdükten sonra camdan aşağı attı. Olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.B. ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darbedip camdan attı.

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.B. ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.B. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti.

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

M.D. ve S.S., Belaiz ile W.B.'yi Aksaray'da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.B. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

CAMDAN ATTILAR

Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.B. ile M.D. ve S.S.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

O ANLAR KAMERADA

Tartışmanın ardından arkadaşları tarafından camdan atılan İlyas Belaiz'in yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

Görüntülerde, Belaiz'in yere düştüğü ve çevredekilerin yanına gelerek kontrol ettikleri görülüyor.

Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar