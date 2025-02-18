Fatih’te korkunç olay: Uyuşturucu içip dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.B. ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darbedip camdan attı.