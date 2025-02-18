Denizli'de korkunç kaza! Öğrenci servisi tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var
Denizli'nin Buldan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
HALTER ŞAMPİYONASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.