Denizli'de korkunç kaza! Öğrenci servisi tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Buldan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 18:21

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Denizli'nin Buldan ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Denizli'de korkunç kaza! Öğrenci servisi tarlaya devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var (AA)

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de korkunç kaza! Öğrenci servisi tarlaya devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var (AA)



ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

HALTER ŞAMPİYONASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

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