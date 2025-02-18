Emine Erdoğan ve Olena Zelenska’dan Ukraynalı yetim çocuklara ziyaret! İşte yürek ısıtan anlar...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 18:02

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır. Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile birlikte, ülkemizde misafir ettiğimiz Ukraynalı yetim çocuklarımızı Ankara'da kaldıkları Çocuk Evi'nde ziyaret ettik. Üç yıldır Türkiye'de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK, EN ÇOK DA ÇOCUKLARI KORUYABİLDİĞİ ZAMAN ANLAM KAZANIR"

Bugün, Türkiye'de misafir ettikleri çocukların çoğunun Ukrayna'da yeni ailelerine kavuştuğunu öğrenmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye, mazlumun yanında durmayı, savaşın yaralarını sarmayı bir sorumluluk değil, insanlık borcu olarak görüyor. İnanıyoruz ki, her çocuğun hak ettiği tek gelecek; sevgiyle büyüdüğü, bilgiyle güçlendiği, umutla yaşadığı bir dünya. Bu anlamlı buluşmayı, insanlığın ortak emaneti yavrularımızın yarınlarını hep birlikte inşa etme kararlılığımızın bir nişanesi olarak görüyor ve Ukrayna'nın en kısa zamanda yeniden barış dolu günlere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.