Tencereye bir kaşık koyun, şovu izleyin! Eti lokum gibi yapan şef tüyosu
Evinizde pişirdiğiniz et tarifini sadece ufak bir dokunuşla lokum kıvamına getirmeye ne dersiniz? Şeflerin gizli tüyosu ortaya çıktı! Tencereye bu malzemeden bir kaşık koyarak etin nasıl mükemmel piştiğini öğrenin. İşte, yumuşacık etin sırrı…
Mutfakta et pişirirken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, etin sert ve kuru olmasıdır. Oysa usta şefler, eti lokum gibi yumuşacık yapmanın birkaç basit püf noktası olduğunu konusunda hemfikir. Şeflerin sıkça kullandığı bu pratik tüyoları denediğinizde hazırladığınız tarifte farkı hemen hissedeceksiniz. İşte sizi şaşırtacak ama bir o kadar da etkili olan o yöntem...
Şeflerden Yumuşacık Et İçin 4 Altın Kural
🔥 1. Doğru Eti Seçin: Yumuşak bir et pişirmek istiyorsanız kasap tercihiniz çok önemli. Yağ dokusu dengeli olan antrikot, bonfile veya dana pirzola gibi etleri tercih edin.
🧈 2. Yağ Kullanımını İhmal Etmeyin: Etin hem lezzetli hem de yumuşak olması için tereyağı veya sızma zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bu yağlar, etin kurumasını önler ve ona ipeksi bir dokunuş kazandırır. 1 kaşık koymak yeterli.