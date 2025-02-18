Tencereye bir kaşık koyun, şovu izleyin! Eti lokum gibi yapan şef tüyosu

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 09:49

Mutfakta et pişirirken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, etin sert ve kuru olmasıdır. Oysa usta şefler, eti lokum gibi yumuşacık yapmanın birkaç basit püf noktası olduğunu konusunda hemfikir. Şeflerin sıkça kullandığı bu pratik tüyoları denediğinizde hazırladığınız tarifte farkı hemen hissedeceksiniz. İşte sizi şaşırtacak ama bir o kadar da etkili olan o yöntem...