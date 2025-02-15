Sanat dünyası acı bir kayıpla sarsıldı.

Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

NEDEN VEFAT ETTİ?

Mustafa Kahtalı'ya geçen yıl ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Sanatçı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mustafa Kınalı, son 4 ayını başka bir hastanede geçirdi. Ünlü sanatçı bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti.