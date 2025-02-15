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Türk Halk Müziği sanatçısı "Kahtalı Mıçe"den acı haber!

'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ünlü türkücü Mustafa Aslan 74 yaşında Antalya'da yaşamını yitirdi. Sanatçı uzun süredir bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü türkücünün ölüm haberini kızı Venda Altuntaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 05:23 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 08:17
Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber!

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    Sanat dünyası acı bir kayıpla sarsıldı.

    Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    NEDEN VEFAT ETTİ?
    Mustafa Kahtalı'ya geçen yıl ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Sanatçı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mustafa Kınalı, son 4 ayını başka bir hastanede geçirdi. Ünlü sanatçı bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti.

    Sanatçının kızı babasının vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. (Takvim.com.tr)Sanatçının kızı babasının vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. (Takvim.com.tr)

    KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
    Ünlü türkücünün ölüm haberini kızı Venda Altuntaş sosyal medya hesabından "Çok üzgünüz" notuyla duyurdu.

    CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
    Ailesi, cenazenin pazar günü Antalya'dan Adıyaman'a götürüleceğini, aynı gün Kahta'da adının verildiği kültür merkezinde tören düzenleneceğini, öğle namazını müteakip belediye mezarlığına defnedileceğini açıkladı.

    Kahtalı Mıçe. (Takvim.com.tr)Kahtalı Mıçe. (Takvim.com.tr)

    SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
    Kahtalı Mıçe, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından bir video paylaşmıştı.

    11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde kaybettiklerimizi rahmetle anan sanatçı, videosunda şunları söylemişti:

    "Kaybettiğimiz insanları dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız"

    Videoda son derece bitkin görülen sanatçı, "Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.

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