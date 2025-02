Adıyaman’da başıboş köpek dehşeti! Oyun oynayan çocuk saldırıya uğradı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sokakta oynarken köpeklerin saldırısına uğrayan Osman Can Yasılak (5), başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralandı. Bağırma seslerini duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

OYUN OYNARKEN 5 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, bugün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Can Yasılak, kuzenleriyle mahallede oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralanan çocuğun çığlıklarını duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesi ile köpekler uzaklaştırıldı. Osman Can kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tetanos ve kuduz aşılarının yapılmasının ardından plastik cerrahi için Gaziantep'e sevk edildi. Ambulansla Gaziantep'te özel bir hastaneye getirilen Osman Can yoğun bakıma alındı.

Adıyaman'da 5 yaşındaki Osman Can başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. (DHA)

"BAŞKA KİMSENİN BAŞINA GELMESİN"

Çocuğun annesi Dilara Yasılak, Osman Can'ın kuzenleriyle sokakta oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradığını ve vücudunun birçok yerinden yaralandığını söyledi. Sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınmadığından dolayı çocuğunun yaralandığını ve hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen anne Yasılak, "Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin saldırısına uğramış ve halen çocuğumun etrafındaydılar. Çocuğum, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu geç de olsa köpeklerin ellerinden aldım ve kendi imkanlarımız ile ilçedeki hastaneye götürdük. Sonra Gaziantep'e sevk edildi. Şu anda sağlık durumu iyi. Tedavisi devam ediyor. Başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmadığı için benim çocuğum bugün bu halde. Şimdi çocuğumun iyileşmesini bekliyoruz. Çocuğum iyileştikten sonra sorumluları her kimse hukuki hakkımızı arayacağız. Bu bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin" dedi.