Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

NE OLMUŞTU?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanseri olduğu iddia edilmişti.

İddialar sonrası açıklama yapan Kahtalı Mıçe, şunları söylemişti: "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi.