Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

Bağırsaklarında iki kitle tespit edilen ve bu nedenle tedavi gören Kahtalı Mıçe, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından bir video paylaştı.
11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde kaybettiklerimizi rahmetle anan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğimiz insanları dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız"
Videoda oldukça bitkin görülen sanatçı, "Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istedi.
Son haliyle sevenlerini endişelendiren Kahtalı Mıçe'nin paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı şifa dileğinde bulunarak dua etti.
İşte Kahtalı Mıçe'nin o paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanseri olduğu iddia edilmişti.
İddialar sonrası açıklama yapan Kahtalı Mıçe, şunları söylemişti: "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi.
Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın"