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Kahtalı Mıçe'nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Mustafa Aslan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından bir video paylaştı. Söz konusu paylaşımında "Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyin" diyen sanatçının son hali sevenlerini korkuttu.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 15:32
Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

Bağırsaklarında iki kitle tespit edilen ve bu nedenle tedavi gören Kahtalı Mıçe, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından bir video paylaştı.

Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde kaybettiklerimizi rahmetle anan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğimiz insanları dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız"

Kanser tedavisi gören Kahtalı Mıçe son halini paylaştı

Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

Videoda oldukça bitkin görülen sanatçı, "Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istedi.

Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

Son haliyle sevenlerini endişelendiren Kahtalı Mıçe'nin paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı şifa dileğinde bulunarak dua etti.

Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

İşte Kahtalı Mıçe'nin o paylaşımı...

Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

NE OLMUŞTU?
Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanseri olduğu iddia edilmişti.

Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

İddialar sonrası açıklama yapan Kahtalı Mıçe, şunları söylemişti: "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi.

Kahtalı Mıçe’nin son hali korkuttu! Sevenlerinden dua istedi

Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın"