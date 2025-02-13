Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yolcu otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi hayatını kaybetti 38 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİNGÖL VALİSİ BÖLGEYE GELDİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün saat 20.00 sıralarında Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle de keskin virajda kontrolden çıkarak kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.

Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. (AA)

Daha sonra sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kazaya ilişkin şunları söyledi:

"Şırnak'tan Erzurum'a giden bir yolcu otobüsünün Genç ilçemize 8 kilometre kala, ilk belirlemelere göre sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucunu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımızın tedavilerine Genç ve Bingöl Devlet hastanelerinde devam ediliyor. Devam eden kurtarma çalışmalarını bizzat yerinde izledim. Yaralılarımızı Genç ve Bingöl Devlet hastanelerinde ziyaret ettim. Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.