Bursa’da rehine krizi! Kundakçı baba 2 çocuğunun boğazına bıçak dayadı! 15 saattir ikna çalışmaları devam ediyor

Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla 2 çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

Bursa'da rehine krizi (DHA)

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.