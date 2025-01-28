SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da rehine krizi! Kundakçı baba 2 çocuğunun boğazına bıçak dayadı! 15 saattir ikna çalışmaları devam ediyor

Bursa İnegöl'de bir binada çıkan yangının sorumlusu olduğu ortaya çıkan Hüseyin G. karşısında emniyet güçlerini görünce 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G'yi ikna çalışması sürüyor.

AA AA
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:54
Bursa’da rehine krizi! Kundakçı baba 2 çocuğunun boğazına bıçak dayadı! 15 saattir ikna çalışmaları devam ediyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla 2 çocuğunu rehin alan baba, polis ve jandarma ekiplerince 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

    Bursa'da rehine krizi (DHA)Bursa'da rehine krizi (DHA)

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

    Bursa'da bir baba 2 çocuğunu rehin aldı (DHA)Bursa'da bir baba 2 çocuğunu rehin aldı (DHA)

    KUNDAKÇI OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA...
    Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

    Kundakçı olduğu anlaşılınca kendisini çocuklarıyla birlikte eve kilitledi (AA)Kundakçı olduğu anlaşılınca kendisini çocuklarıyla birlikte eve kilitledi (AA)

    Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

    Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G, elindeki bıçakla 2 çocuğunu rehin aldı.

    Saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor (AA)Saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor (AA)

    Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.

    Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G'yi ikna çalışması sürüyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Tekelleşme soruşturmasında yeni detaylar! E- Posta yazışmaları bulundu! Menajerler böyle örgütlenmiş
    Milyonlara emeklilik imkanı: Primini tamamlamak isteyenler dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar, evde çalışanlar ne ödeyecek?
    Papara
    Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu’daki faciada belediye ve otel arasında Grand iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti
    Kuver ücretini almak için yeni yöntem: Kafelerde ‘taksimetre’ dönemi
    CANLI | İsrail ordusu ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti! Hamas heyeti Mısır’a gitti
    Ayşe Barım’ın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik olarak kötü durumdayım | Ayşe Barım tutuklandı
    Suriye ile gümrük kilidi açılıyor! Bakan müjdeyi verdi: 269 üründe vergi indirimi yapıldı
    2025’in en iyisi! Youssef En Nesyri gösterdiği müthiş performansla süper starları solladı
    Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na sert çıkış! Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor
    Bit pazarı vahşetinde kan donduran savunma: Ağzın süt kokuyor deyince bıçakladım
    AK Parti’den teröre taviz söz konusu değil mesajı: PKK/YPG silah bırakmalı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması
    Sur cinayetine takipsizlik kararı! İkbal Uzuner’in Semih Çelik’e gönderdiği görüntüler: Kendisini boğmaya çalışmış