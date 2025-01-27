Konya’da çöken binayla ilgili 6 tutuklama

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya'daki Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili 6 kişi tutuklandı (Fotoğraf: AA) DUVARI KIRARAK KAPI AÇMIŞLAR Gözaltına alınan şüpheliler arasında balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P., iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilatını yapan Volkan D. bulunuyor. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, ifadelerini aldığı 6 şüphelinin tamamını tutukladı. Uzman bilirkişi heyetinin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Kazım F. ve Kemal Ö.'nün, binadaki balıkçı dükkanının duvarını kırarak iki farklı noktaya kapı açtıkları iddia edildi.