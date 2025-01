Konya'da enkaz altında kalan ailenin zilinin çalışmadığı ortaya çıktı: "Basılmış ama duymadık"

Enkaz altından 7'nci saatte kurtulan Ahmet Muhammed Cedan, ''Bizim zil çalışmıyordu. Zillere basılmış ama duymadık. Enkaz altında dua ederek bekledim. Başka da yapacak bir şeyim yok. Çok şükür kurtulduk. Bizi kurtaran herkesten Allah razı olsun. Sağlık durumum da şu an çok iyi" dedi.

Konya'da 4 katlı bina çöktü. (DHA)

"GİDECEK YERLERİ BİLE YOK"

Akrabaları Ali Cedan ise Ahmet Muhammed Cedan'ın kardeşleri Hasan ve Hüseyin Cedan'ın binadan son anda çıkıp kurtulduğunu belirterek ''Hasan ve Hüseyin son anda çıkıp kurtulmuş, diğer 5 kişi de içeride kalmış. Muhammed enkazın altında amcamla beraberdi. Ahmet de onları arkasında yakınlarındaydı. Arama kurtarma ekipleri bizden enkaz altında kalanların telefonu olup olmadığın sordu. Muhammed'in telefonu yanındaydı. Onun numarasını verdik. Muhammed'e telefonla ulaştılar. O telefonun ışığını yaktı, seslendi. Ondan sonra buldular. Daha sonra da Ahmet kurtuldu. Üçü de kurtulana kadar dua edip, kurtarılmayı beklemişler. Dün hastaneden çıkardık. Şu an 7-8 kişilik aile olarak diğer amcamların evinde kalıyorlar. Giyecekleri kıyafetleri bile yoktu. Biz akrabalar arasında bulup giydirdik. Eşyaları ve her şeyleri yok olup gitti. Şu an çok zor durumdalar. Kış günü hava soğuk, gidecek başka bir yerleri yok. Yeni bir ev kiralayıp, eşya alacakları durumları bile yok" diye konuştu.