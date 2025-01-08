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İstanbul için lapa lapa kar tarihi verildi; Herkes hazırlığını yapsın

İstanbulluların sabırsızlıkla beklediği kar yağışı için yeni tahminler geldi. Meteoroloji uzmanları, ocak ayının ortalarına işaret ederek beyaz örtünün megakente gelişinin yakın olduğunu belirtti. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:36
İstanbul için lapa lapa kar tarihi verildi; Herkes hazırlığını yapsın

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    2025 yılının ilk günlerinden itibaren İstanbul'a ne zaman kar yağacağı konusu, megakent sakinlerinin gündeminde. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, İstanbul'da kar yağışı ocak ayının ortalarına doğru bekleniyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    KAR YAĞIŞI İÇİN GÖZLER OCAK AYININ ORTASINDA

    Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, bu yıl İstanbul'da kar yağışının ocak ortasından şubat sonuna kadar etkili olabileceğini belirtti. Köse, "Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklenmiyor. Ancak 7 Ocak'tan itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlar geri dönecek. Yaklaşık 15 günlük bir kar yağışı süreci öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışı beklentisine ilişkin detaylı açıklamalar yaptı. Şen, "Ocak ayı İstanbul'un kış döneminin başlangıcıdır. Bu yıl karın ocak ortalarında gelmesini bekliyoruz. Ancak sistemde gecikmeler söz konusu olabilir. Balkanlar'dan gelmesi beklenen soğuk hava dalgası İstanbul'a ulaşacak. Bu süreçte kar yağışını göreceğiz" dedi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    HAFTALIK HAVA DURUMU (7-11 OCAK)

    7 Ocak Salı: İstanbul'da yağmur beklenmiyor, lodos etkili olacak. Hava sıcaklığı 12-13 derece civarında.

    8 Ocak Çarşamba: Lodos etkisini sürdürürken sıcaklık artarak 14-15 dereceye ulaşacak.

    9 Ocak Perşembe: Hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.

    10 Ocak Cuma: Lodos etkisiyle hava sıcaklığı zirve yapacak, 16 dereceye kadar çıkacak.

    11 Ocak Cumartesi: Yüksek basıncın etkisi devam ederken hava kirliliği riski artacak.

    KAR NE ZAMAN GELECEK?

    Ahmet Köse ve Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre İstanbul'a kar yağışı için en güçlü tahmin, ocak ayının ortaları. Balkanlar'dan beklenen soğuk hava dalgası ile megakentte beyaz örtünün oluşması bekleniyor. Ancak bu süreçte hava sıcaklıklarının yüksek seyredebileceği ve sistemin gecikme ihtimali olduğu belirtiliyor.

    Uzmanlar ayrıca, lodosun etkili olacağı bu hafta boyunca hava kirliliği riskine karşı vatandaşları uyardı. Kadıköy, Üsküdar, Kartal gibi bölgelerde azot kirliliği görülme ihtimaline dikkat çekildi.

    TÜRKİYE GENELİNDE KAR DURUMU

    Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Batı Anadolu'da kar yağışı için ocak ayının ortaları işaret edildi. Özellikle Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

    İstanbul'a beklenen kar yağışı için biraz daha sabır gerekiyor. Ocak ayının ortalarında megakentte kış mevsimi tam anlamıyla kendini gösterecek gibi duruyor.

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