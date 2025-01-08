İstanbul için lapa lapa kar tarihi verildi; Herkes hazırlığını yapsın

2025 yılının ilk günlerinden itibaren İstanbul 'a ne zaman kar yağacağı konusu, megakent sakinlerinin gündeminde. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, İstanbul'da kar yağışı ocak ayının ortalarına doğru bekleniyor.

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KAR YAĞIŞI İÇİN GÖZLER OCAK AYININ ORTASINDA

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, bu yıl İstanbul'da kar yağışının ocak ortasından şubat sonuna kadar etkili olabileceğini belirtti. Köse, "Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklenmiyor. Ancak 7 Ocak'tan itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlar geri dönecek. Yaklaşık 15 günlük bir kar yağışı süreci öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışı beklentisine ilişkin detaylı açıklamalar yaptı. Şen, "Ocak ayı İstanbul'un kış döneminin başlangıcıdır. Bu yıl karın ocak ortalarında gelmesini bekliyoruz. Ancak sistemde gecikmeler söz konusu olabilir. Balkanlar'dan gelmesi beklenen soğuk hava dalgası İstanbul'a ulaşacak. Bu süreçte kar yağışını göreceğiz" dedi.