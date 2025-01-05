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Kirli hava sindirimi vurur | Uzmanı uyardı: "Bağırsak hastalıklarında artışa neden olur"

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, hava kirliliğinin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Kirli hava sindirimi vurur | Uzmanı uyardı: Bağırsak hastalıklarında artışa neden olur

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    Temiz hava, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Hava kirliliği ise diyabetten obeziteye kadar pek çok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu durumun özellikle sindirim sistemini olumsuz etkilediğini söylüyor. "Özellikle kışın artan hava kirliliğine maruz kalma KOAH ve astım hastalarında zarara yol açtığı gibi gastrointestinal bozukluklar, obezite, diyabet ve diğer kronik hastalık riskini artıran bağırsak mikrobiyotasının bileşimini değiştirir. Bağırsakta geçirgenliğin artmasına, iltihabi bağırsak hastalıklarında artışa neden olur" uyarısında bulunuyor. Sindirimi korumak için Batı tipi beslenmeden uzak durulmasını öneriyor.

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