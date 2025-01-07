Edirne’de kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Edirne'de devlet hastanesinde sağlık memuru olan F.T. (62), cep telefonuyla tedavi gören kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle açığa alındı. F.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan F.T., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.T., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraflarda, hastanede tedavi gören kadınların uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu.
TELEFONUNDAN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR ÇIKTI
Şikayet üzerine gözaltına alınan F.T.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastanede tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu detaylı incelemeye gönderildi.
İNTERNETTEN İNDİRDİM SAVUNMASI
F.T.'nin ifadesinde, kan almada, pansuman bölümünde ve ortopedi alçı yapıp sökmede çalıştığını belirterek, cep telefonundaki fotoğrafları internetten bulup indirdiği söylediği öğrenildi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.T. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.