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Mersin'de kimyasal panik! 2 çocuk öldü 5 kişinin durumu ağır

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde aile faciası yaşandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 5 kişi ise Tarsus Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaparken olayın tam olarak neden olduğu belirsizliğini koruyor.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 18:25
Mersin’de kimyasal panik! 2 çocuk öldü 5 kişinin durumu ağır

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    Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

    Tarsus'ta zehirlenme faciası: 2 çocuk öldü!



    2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
    Olay, ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Ekipler evde inceleme yaptı. (İHA)Ekipler evde inceleme yaptı. (İHA)

    5 KİŞİ MERSİN ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

    Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

    Ekipler evde inceleme yaptı. (İHA)Ekipler evde inceleme yaptı. (İHA)

    KİMYASAL MADDE İHTİMALİ

    Olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.

    Mersin'de zehirlenme: 2 çocuk öldü, 5 kişi tedavi altında (İHA)Mersin'de zehirlenme: 2 çocuk öldü, 5 kişi tedavi altında (İHA)

    NEDEN YAŞANDIĞI BELLİ DEĞİL

    Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mehmet Metin de ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını söyledi.

    Durumu ağır olan 5 kişi Tarsus Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (İHA)Durumu ağır olan 5 kişi Tarsus Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (İHA)

    Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.

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