Mersin’de kimyasal panik! 2 çocuk öldü 5 kişinin durumu ağır

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Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Tarsus'ta zehirlenme faciası: 2 çocuk öldü!



2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler evde inceleme yaptı. (İHA)



5 KİŞİ MERSİN ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ



Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.