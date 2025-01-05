İçimiz yanar! Arabeskin Ferdi Babası toprağa verildi: Yüzbinlerce hayranı ona şarkıları ile veda etti

Antalya'da 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenlendi.

Levent'te kılınan cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu. Salonu dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan sanatçının efsaneleşen 'İçim yanar' şarkısını söyledi.

Törene ailesinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy tören öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

AKM'nin opera salonu tıklım tıklımdı (Takvim Gazetesi)

Ersoy, "Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli değerimizi bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, şarkılarıyla vurmuşlardır ve onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabul etmişlerdir. Ve ona Ferdi baba demişlerdir ki bu aziz millet herkesi bu kadar içten ve bu kadar saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade bir o kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Arabesk kültürünün insanımızda bu denli büyük kabul görmesi ve onun içinden Ferdi Tayfur'u alıp çok farklı bir yere koyması tesadüf olarak asla görülemez diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ORHAN BABANIN GÖZYAŞLARI: 'BİZİ FERDİCİ-ORHANCI DİYE AYIRMAYA ÇALIŞTILAR

Konuşma öncesi tabutu öpen Orhan Gencebay, "Bu dünyada yapılacak olan görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan bir ilgiyle ve sevgiyle karşılandı. Halkımız muazzam bir ilgi gösterdi. Ondan sonra bizi 1970'li yıllarda Ferdici- Orhancı diye ayırdılar ama biz birbirimizi çok seviyorduk çok iyi bir dosttuk, kardeştik" diye konuştu.

'İYİ Kİ FERDİ TAYFUR VARDI'

Törende konuşan İmamoğlu, "Sanatçımızı, hemşehrimizi dualarımızla uğurluyoruz. Yolu açık olsun, mekanı cennet olsun. Hep birlikte bakanımız, biz buradayız, en güzel şekliyle ismini var edecek yaşatacak adımları hep birlikte atacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.



ERDOĞAN: EFSANEYDİ

Perşembe günü vefat eden, dün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

"ARABESKİN PRENSİNİ KAYBETTİK"

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle sahneye gelerek, "Benim bu halim için üzüntü duymayın yoksa ben de üzülürüm. Her şey Allah'tan. Arabeskin prensini kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı" dedi.



FERDİ BABAYA VEDA

Binlerce Ferdi Tayfur hayranı hem AKM'de hem de camide onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.