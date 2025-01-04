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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a son görev

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Tayfur'un cenaze naması Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli de cenaze namasına katılarak usta isme veda etti.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:17
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a son görev

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    Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı hayatını kaybetti.

    Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur (AA)Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur (AA)

    ÖNCE AKM'DE TÖREN SONRA LEVENT'TE NAMAZ
    İstanbul'a getirilen Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenlendi. Tören'in ardından Ferdi Tayfur için Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii' nde cenaze töreni düzenlendi.Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii' nde cenaze töreni düzenlendi.

    MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN SON GÖREV
    Tayfur için ailesi, dostları, sanat camiasından isimler ve hayranları hem AKM'ye hem de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne akın etti.

    Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cenaze namazında hazır bulundu.

    Sık sık klasik araçlarında Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde Ankara sokaklarında gezen Bahçeli usta ismi vefatı sonrası derin üzüntü duyduğunu belirtmişti.

    MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak Ankara sokaklarını gezmiştiMHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak Ankara sokaklarını gezmişti

    "FERDİ TAYFUR'UN VEFATI BİR PARÇAMI ALIP GÖTÜRDÜ"
    Bahçeli sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik.

    "O KARDEŞİMDİ"
    O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

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