3,5 yaşındaki Efe'nin ölümüyle ilgili korkunç itiraf: "Bir an aklıma geldi, iple boğdum"

Olay, dün Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'nde, 3 katlı bir evin zemin katında yaşandı. Çöp atmak için dışarı çıktığını belirten Cansever Kalfa, eve döndüğünde oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı salonda boynuna ip dolanmış halde hareketsiz bulduğunu iddia ederek komşularından yardım istedi.
3,5 yaşındaki Efe'nin ölümündeki sır perdesi aydınlandı ( Fotoğraf: DHA)
BOĞAZINA İP DOLANMIŞ HALDE BULUNDU
Çığlıkları duyan üst komşu, çocuğun boğazına dolanan eşofman ipini bıçakla keserken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, küçük çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Efe Mahmut Kalfa'nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Anne Cansever Kalfa ve baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.
3,5 yaşındaki küçük Efe'nin katili annesi çıktı (Fotoğraf: DHA)
CANİ ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın ölümüne dair korkunç gerçek ortaya çıktı.
Cansever Kalfa, Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadede oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia eden ve bunu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, ifadesinde "Bir anda aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cani anne bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bartın'a gönderildi.
Küçük Efe'nin cenazesinin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.