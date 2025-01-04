3,5 yaşındaki Efe'nin ölümüyle ilgili korkunç itiraf: "Bir an aklıma geldi, iple boğdum"

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Olay, dün Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'nde, 3 katlı bir evin zemin katında yaşandı. Çöp atmak için dışarı çıktığını belirten Cansever Kalfa, eve döndüğünde oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı salonda boynuna ip dolanmış halde hareketsiz bulduğunu iddia ederek komşularından yardım istedi.

3,5 yaşındaki Efe'nin ölümündeki sır perdesi aydınlandı ( Fotoğraf: DHA) BOĞAZINA İP DOLANMIŞ HALDE BULUNDU Çığlıkları duyan üst komşu, çocuğun boğazına dolanan eşofman ipini bıçakla keserken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, küçük çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Efe Mahmut Kalfa'nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Anne Cansever Kalfa ve baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.