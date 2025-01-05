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Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı: O anlar kamerada

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otobüs şoförü ile yolcu arasında tartışma başladı. Yolcu saatler sonra Atapark Hareket Noktası'na gelerek iddiaya göre, sürücüye tabancayla 3 el ateş etti. Saldırıda bir mermi sürücünün bacağına isabet etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 01:00 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 01:00
Ankara’da otobüs şoförüne silahlı saldırı: O anlar kamerada

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    Olay Keçiören Sanatoryum Caddesi'nde saat 15:55'te Emekli Durağı mevkinde meydana geldi. 252 numaralı hatta sefere çıkan EGO sürücüsü ile bir yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen sözlü tartışma yaşandı.

    Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)

    İddiaya göre aynı kişi saat 17:40 sıralarında Atapark Hareket Noktası'na geldi ve sürücü personele tabancayla 3 el ateş ederek silahlı saldırıda bulundu. Duraktaki diğer personellerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde mermilerden bir tanesinin personelin bacağına geldiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından personel yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)

    Olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şüphelinin saldırıda bulunulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)

    EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
    Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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