Ankara’da otobüs şoförüne silahlı saldırı: O anlar kamerada

Olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şüphelinin saldırıda bulunulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ankara'da otobüs şoförüne silahlı saldırı. (İHA)

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.