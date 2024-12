Koç ailesinin eski damadı İnan Kıraç, eşi Emine Alangoya’nın her dediğini yaptı! 60 yıllık aşçısını bile işten attı

İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı evliliğin yankıları sürüyor. İnan Kıraç'ın 26 Haziran'da hayatını kaybeden ağabeyi Can Kıraç ile de arasının açılmasının nedeninin de evlendiği Emine Alangoya olduğu iddia ediliyor. Can Kıraç kardeşi İnan Kıraç'a olan kızgınlığını 23 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Can Kıraç şu mesajı paylaşmıştı:

"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz...Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi! İnan Kıraç'ı senden kopanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç Kültürü" ile yaşamaya devam eden birisi olarak "esef" ediyorum"

ÇEVRESİNDEKİLERİ DE KOVDU

İnan Kıraç'ın kızıyla olan miras kavgasının ardından son dönemde çevresindeki herkesi işten çıkardığı, evde uzun yıllardır çalışan personel dahil olmak üzere çevresinde geçmişten tanıdığı kimseyi bırakmadığı söyleniyor. İnan Kıraç kızı İpek Kıraç'a dava açtıktan sonra İnan Kıraç Vakfı adıyla da bir vakıf kurdu. İnan Kıraç'ın tüm mal varlığını bu kurduğu ve Emine Alangoya'yı da müdür yaptığı yeni vakfa bırakacağı iddia ediliyor.



SOSYAL MEDYA İPEK'İN YANINDA

- Kan bağı mı can bağı mı helal olsun İpek hanım.

- Çok doğru bir karar almışsınız.

- Babanızın kurtarılmaya ihtiyacı var.

- İpek Hanım çok doğru bir karar. Hukuki süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır.

- 35 yıllık bir hukukçu olarak babanıza yaptırılanları hayatın olağan akışı ile bağdaşım bulmuyorum.

- Özel hastaneden alınan rapor ile nikah kıyılması mümkün olmamalıydı.