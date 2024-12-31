PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Koç ailesinin eski damadı İnan Kıraç, eşi Emine Alangoya’nın her dediğini yaptı! 60 yıllık aşçısını bile işten attı

İnan Kıraç-Emine Alangoya evliliğinde sorunlar büyüyor. Can Kıraç’ın, kardeşi İnan Kıraç’a vefatından önce yazdığı sitem dolu mesajda Emine Alangoya’dan söz ettiği iddia ediliyor. Can Kıraç 60 yıllık Koç çalışanı Ayşe Kurt’u Alangoya’nın işsiz bıraktığını ima ettiği ve bu yüzden küstüğü de iddialar arasında. Can Kıraç’ın kardeşine son sözü ise ‘esef ediyorum’ oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Koç ailesinin eski damadı İnan Kıraç, eşi Emine Alangoya’nın her dediğini yaptı! 60 yıllık aşçısını bile işten attı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı evliliğin yankıları sürüyor. İnan Kıraç'ın 26 Haziran'da hayatını kaybeden ağabeyi Can Kıraç ile de arasının açılmasının nedeninin de evlendiği Emine Alangoya olduğu iddia ediliyor. Can Kıraç kardeşi İnan Kıraç'a olan kızgınlığını 23 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Can Kıraç şu mesajı paylaşmıştı:

    "Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz...Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi! İnan Kıraç'ı senden kopanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç Kültürü" ile yaşamaya devam eden birisi olarak "esef" ediyorum"

    ÇEVRESİNDEKİLERİ DE KOVDU
    İnan Kıraç'ın kızıyla olan miras kavgasının ardından son dönemde çevresindeki herkesi işten çıkardığı, evde uzun yıllardır çalışan personel dahil olmak üzere çevresinde geçmişten tanıdığı kimseyi bırakmadığı söyleniyor. İnan Kıraç kızı İpek Kıraç'a dava açtıktan sonra İnan Kıraç Vakfı adıyla da bir vakıf kurdu. İnan Kıraç'ın tüm mal varlığını bu kurduğu ve Emine Alangoya'yı da müdür yaptığı yeni vakfa bırakacağı iddia ediliyor.

    SOSYAL MEDYA İPEK'İN YANINDA
    - Kan bağı mı can bağı mı helal olsun İpek hanım.
    - Çok doğru bir karar almışsınız.
    - Babanızın kurtarılmaya ihtiyacı var.
    - İpek Hanım çok doğru bir karar. Hukuki süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır.
    - 35 yıllık bir hukukçu olarak babanıza yaptırılanları hayatın olağan akışı ile bağdaşım bulmuyorum.
    - Özel hastaneden alınan rapor ile nikah kıyılması mümkün olmamalıydı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası