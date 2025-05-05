112’yi boş yere arayana para cezası!

112’yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren, ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşmelerine başlanacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

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TBMM Genel Kurulunda bu hafta 112'yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklife göre; 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan ceza 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek.

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