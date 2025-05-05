İstanbul Şişli’de eski eş vahşeti! Önce kaçırmak istedi sonra kafasına sıktı!

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 13:05

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.