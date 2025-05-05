İstanbul Şişli'de eski eş vahşeti! Önce kaçırmak istedi sonra kafasına sıktı!
Şişli'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi araca binmemek için direnince de eski eş Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Olay yerinden kaçan eski eş ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.
Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.