Huawei kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek listesi
Huawei kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 07.03.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-69612 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek listesi...
Huawei kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asil ve yedek listesi...
HUAWEI PURA 70 ASİL TALİHLİSİ:
HUAWEI MATEBOOK D15 İ3 ASİL TALİHLİLERİ:
HUAWEI NOVA 12 SE ASİL TALİHLİLERİ
HUAWEI MATEPAD 11.5"S PAPERMATTE KLAVYESİZ ASİL TALİHLİLERİ
HUAWEI WATCH GT 2 PRO ASİL TALİHLİLERİ
HUAWEI WATCH FIT 3 (KAUÇUK KAYIŞ) ASİL TALİHLİLERİ
HUAWEI WATCH FIT 2 ASİL TALİHLİLERİ
HUAWEI FREEBUDS 6İ ASİL TALİHLİLERİ
HUAWEI FREEBUDS SE 3 ASİL TALİHLİLERİ
HUAWEI PURA 70 YEDEK TALİHLİSİ
HUAWEI MATEBOOK D15 İ3 YEDEK TALİHLİLERİ
HUAWEI NOVA 12 SE YEDEK TALİHLİLERİ
HUAWEI MATEPAD 11.5"S PAPERMATTE KLAVYESİZ YEDEK TALİHLİLERİ
HUAWEI WATCH GT 2 PRO YEDEK TALİHLİLERİ
HUAWEI WATCH FIT 3 (KAUÇUK KAYIŞ) YEDEK TALİHLİLERİ
HUAWEI WATCH FIT 2 YEDEK TALİHLİLERİ
HUAWEI FREEBUDS 6I YEDEK TALİHLİLERİ
HUAWEI FREEBUDS SE 3 YEDEK TALİHLİLERİ
İşte asil ve yedekler tam liste