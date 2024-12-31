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2025 yılbaşı Milli Piyango 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 2025 sonuçları

2025 Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı! Bu yıl tam 600 milyon TL’lik büyük ikramiye, milyonların hayallerini süslerken, daha düşük ödüller için de büyük bir merak yaşanıyor. Özellikle 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar, çekiliş sonrası herkesin gözünü çevirdiği detaylar arasında.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:08
2025 yılbaşı Milli Piyango 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ 2025 sonuçları

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    Her yıl olduğu gibi 2025 yılbaşı çekilişi de milyonlara umut oluyor. Büyük ikramiye bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenirken, daha küçük ikramiye tutarları da vatandaşların ilgisini çekiyor. 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz detaylar burada yer alacak.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    1.200 TL KAZANAN NUMARALAR

    Milli Piyango çekilişinde 1.200 TL ödül kazanan numaralar, bilet numarasının son iki rakamına göre belirleniyor. Bu kategoride kazananlar, açıklanan rakamlara göre talihli olacak. Resmi açıklama geldikten sonra kazanan numaralar güncellenecektir.

    1.800 TL KAZANAN NUMARALAR

    1.800 TL ödülünü kazananlar ise bilet numarasının son üç rakamına göre belirleniyor. Bu ödül kategorisinde yer alan kazanan numaralar da Milli Piyango İdaresi'nin resmi açıklaması sonrası listelenecek.

    BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI

    Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik bir ikramiye dağıtılıyor. Özellikle büyük ikramiye olan 600 milyon TL, yılbaşı kutlamalarını daha da anlamlı hale getiriyor. Ancak sadece büyük ikramiye değil, farklı tutarlarda kazananlar da hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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