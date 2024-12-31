Her yıl olduğu gibi 2025 yılbaşı çekilişi de milyonlara umut oluyor. Büyük ikramiye bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenirken, daha küçük ikramiye tutarları da vatandaşların ilgisini çekiyor. 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz detaylar burada yer alacak.
Fotoğraflar: AA
1.200 TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango çekilişinde 1.200 TL ödül kazanan numaralar, bilet numarasının son iki rakamına göre belirleniyor. Bu kategoride kazananlar, açıklanan rakamlara göre talihli olacak. Resmi açıklama geldikten sonra kazanan numaralar güncellenecektir.
1.800 TL KAZANAN NUMARALAR
1.800 TL ödülünü kazananlar ise bilet numarasının son üç rakamına göre belirleniyor. Bu ödül kategorisinde yer alan kazanan numaralar da Milli Piyango İdaresi'nin resmi açıklaması sonrası listelenecek.
BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI
Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik bir ikramiye dağıtılıyor. Özellikle büyük ikramiye olan 600 milyon TL, yılbaşı kutlamalarını daha da anlamlı hale getiriyor. Ancak sadece büyük ikramiye değil, farklı tutarlarda kazananlar da hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.