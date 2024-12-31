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Her yıl olduğu gibi 2025 yılbaşı çekilişi de milyonlara umut oluyor. Büyük ikramiye bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenirken, daha küçük ikramiye tutarları da vatandaşların ilgisini çekiyor. 1.200 TL ve 1.800 TL kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz detaylar burada yer alacak.