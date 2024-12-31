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Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 (millipiyangoonline.com)

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yılbaşı özel çekilişi, bu akşam gerçekleşecek. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş, oyunseverlere yılbaşı heyecanını zirvede yaşatacak. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:36 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:38
Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 millipiyangoonline.com

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye'nin en heyecan verici anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Bu yılki büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak belirlendi ve tamamının dağıtım garantisiyle sahibini bulacağı çekiliş milyonların umutlarını bağladığı bir etkinlik olacak. Şans Merkezi'nden canlı yayınlanacak çekiliş, bugüne kadar verilen en yüksek büyük ikramiye tutarıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme detayları...

    Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 millipiyangoonline.com

    Çekiliş Nerede ve Ne Zaman Gerçekleşecek?

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Şans Merkezi adı verilen ve son teknolojiyle donatılmış çekiliş stüdyosunda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, 31 Aralık saat 18:30'da başlayacak ve gün boyunca küçük ve orta ölçekli ikramiyeler sahiplerini bulacak.

    600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ise 23:15'te başlayacak ve 15 dakika sürecek özel bir yayınla izleyicilere sunulacak.

    Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 millipiyangoonline.com

    Çekiliş Hangi Kanallardan Canlı Yayınlanacak?

    Tüm çekiliş süreci şeffaf bir şekilde canlı olarak yayınlanacak.

    İŞTE CANLI İZLEME EKRANI

    Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 millipiyangoonline.com

    Çekiliş Programı: Adım Adım İkramiye Heyecanı

    Milli Piyango yılbaşı çekilişi iki bölümden oluşacak:

    1. Bölüm (18:30): 1.200 TL'den 60 milyon TL'ye kadar olan ikramiyeler için kazanan numaralar belirlenecek.
    2. Bölüm (23:15): Büyük ikramiye olan 600 milyon TL ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek.

    Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 millipiyangoonline.com

    Büyük İkramiye Çekilişi İçin Tarihi Bir An

    Bu yılki 600 milyon TL'lik büyük ikramiye Milli Piyango yılbaşı çekilişi tarihindeki en yüksek ödül tutarı olarak dikkat çekiyor. Talihli ya da talihliler, yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yapacak.

    Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 millipiyangoonline.com

    Bilet Sorgulama İşlemleri Nereden Yapılabilir?

    Çekiliş sonrası bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabilir. Bilet numaranızı girerek kazandığınız tutarı hemen öğrenebilirsiniz.

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    Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 millipiyangoonline.com

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