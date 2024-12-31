Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 (millipiyangoonline.com)

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Türkiye'nin en heyecan verici anlarından biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Bu yılki büyük ikramiye tam 600 milyon TL olarak belirlendi ve tamamının dağıtım garantisiyle sahibini bulacağı çekiliş milyonların umutlarını bağladığı bir etkinlik olacak. Şans Merkezi'nden canlı yayınlanacak çekiliş, bugüne kadar verilen en yüksek büyük ikramiye tutarıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme detayları...

Çekiliş Nerede ve Ne Zaman Gerçekleşecek? Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Şans Merkezi adı verilen ve son teknolojiyle donatılmış çekiliş stüdyosunda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, 31 Aralık saat 18:30'da başlayacak ve gün boyunca küçük ve orta ölçekli ikramiyeler sahiplerini bulacak. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ise 23:15'te başlayacak ve 15 dakika sürecek özel bir yayınla izleyicilere sunulacak.