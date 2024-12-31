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2025 yılbaşı Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 4.000 TL kazanan o numaralar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! Bu yıl 600 milyon TL’lik büyük ikramiye ile heyecan dorukta. 31 Aralık Salı akşamı gerçekleştirilecek çekiliş, milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyecek. Şansını deneyen vatandaşlar, kazanan numaraları ve diğer ödülleri merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:44 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:44
2025 yılbaşı Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 4.000 TL kazanan o numaralar

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    Hayallerinizi süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için büyük gün geldi! 600 milyon TL'lik dev ikramiyenin sahibini bulacağı gece, saat 18:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti sonuçlarının açıklanacağı bu özel çekiliş, Milli Piyango TV ve resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ÇEKİLİŞ NEREDE VE NASIL İZLENEBİLİR?
    Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Kazanan numaralar anlık olarak bu platformlardan takip edilebilecek.

    4.000 TL KAZANAN NUMARALAR
    Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, 4.000 TL kazanan talihli numaralar bu sayfada yer alacaktır. Bilet sahipleri, sonuçları resmi kaynaklardan kontrol edebilir.

    BÜYÜK İKRAMİYE VE DİĞER ÖDÜLLER
    Bu yılki çekilişte, 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, şansını deneyen binlerce kişiyi hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Ayrıca 4.000 TL ve diğer ikramiyeler de kazananların yüzünü güldürecek.

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    Milli Piyango Online Yılbaşı Özel CANLI ÇEKİLİŞ İZLE || 31 Aralık Youtube MPİ TV CANLI İZLE 2025 (millipiyangoonline.com)

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