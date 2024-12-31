2025 yılbaşı Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 4.000 TL kazanan o numaralar

Hayallerinizi süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için büyük gün geldi! 600 milyon TL'lik dev ikramiyenin sahibini bulacağı gece, saat 18:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti sonuçlarının açıklanacağı bu özel çekiliş, Milli Piyango TV ve resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Fotoğraflar: AA
ÇEKİLİŞ NEREDE VE NASIL İZLENEBİLİR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Kazanan numaralar anlık olarak bu platformlardan takip edilebilecek.
4.000 TL KAZANAN NUMARALAR
Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, 4.000 TL kazanan talihli numaralar bu sayfada yer alacaktır. Bilet sahipleri, sonuçları resmi kaynaklardan kontrol edebilir.