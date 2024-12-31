2025 yılbaşı Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 4.000 TL kazanan o numaralar

BÜYÜK İKRAMİYE VE DİĞER ÖDÜLLER

Bu yılki çekilişte, 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, şansını deneyen binlerce kişiyi hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Ayrıca 4.000 TL ve diğer ikramiyeler de kazananların yüzünü güldürecek.