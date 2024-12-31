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2025 Milli Piyango 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

31 Aralık Salı akşamı yani bugün tamamlanacak olan 2025 yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye kadar kazandıran şanslı numaralar tek tek paylaşılacak. Peki, 2025 yılbaşı Milli Piyango 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:57 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:57
2025 Milli Piyango 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

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    31 Aralık 2024 tarihinde yani bu akşam tamamlanacak olan yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar netleşmiş olacak. Peki, 2025 Milli Piyango 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Milli Piyango 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü yani bu akşam çekiliyor! Çekiliş süreci tamamlandıkça sonuçlar Milli Piyango resmi sitesi üzerinden güncellenecektir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

    Aşağıda yer alan ekrandan bilet numaranızla çekiliş sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.