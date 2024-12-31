31 Aralık 2024 tarihinde yani bu akşam tamamlanacak olan yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar netleşmiş olacak. Peki, 2025 Milli Piyango 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?
31 Aralık 2024 tarihinde yani bu akşam tamamlanacak olan yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar netleşmiş olacak. Peki, 2025 Milli Piyango 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü yani bu akşam çekiliyor! Çekiliş süreci tamamlandıkça sonuçlar Milli Piyango resmi sitesi üzerinden güncellenecektir.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA
Aşağıda yer alan ekrandan bilet numaranızla çekiliş sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.