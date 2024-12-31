31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak olan yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye dek kazandıran şanslı numaralar netlik kazanacak. Peki, 2025 yılbaşı Milli Piyango 50.000 TL ve 100.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte şans yüzüne gülen o numaralar...
(Takvim Foto Arşiv)
2025 yılbaşı Milli Piyango 50.000 TL ve 100.000 TL kazanan numaralar hangileri?
Heyecanla beklenen 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak aktarılacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Bilet sahipleri, kazanan numaraları ve sonuçları bu mecralar aracılığıyla güncel ve canlı olarak takip edebilecek. Aşağıdaki ekrandan bilet numaranızla giriş yaparak piyango sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.