31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak olan yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye dek kazandıran şanslı numaralar netlik kazanacak. Peki, 2025 yılbaşı Milli Piyango 50.000 TL ve 100.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte şans yüzüne gülen o numaralar...