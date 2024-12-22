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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu: İş yerlerini su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde iş yerlerini su bastı. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazı yollarda ise su birikintileri oluştu.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 05:01 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 05:35
İstanbul sağanak yağışa teslim oldu: İş yerlerini su bastı

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    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ilçelerde iş yerlerini su bastı.

    İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu ( İHA)İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu ( İHA)

    BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu'nda, çok sayıda iş yerini su bastı.

    İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu ( İHA)İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu ( İHA)

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'ndaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, araçlarını kullanırken zor anlar yaşadı.

    İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu ( İHA)İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu ( İHA)

    İKİ DEPOYU SU BASTI

    Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sağanak yağışla birlikte iki deponun bodrum katını su bastı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, binaların bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

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