İstanbul sağanak yağışa teslim oldu: İş yerlerini su bastı

İstanbul 'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ilçelerde iş yerlerini su bastı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu ( İHA)

BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu'nda, çok sayıda iş yerini su bastı.