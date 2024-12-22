AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | 22 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 14:53'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-22
Saat:14:53:12 TSİ
Enlem:34.62556 N
Boylam:25.60639 E
Derinlik:9.08 km
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD 22 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-12-22 14:53:12
|34.62556
|25.60639
|9.08
|ML
|4.1
|Akdeniz
|Detay
|2024-12-22 14:28:19
|38.27056
|38.80194
|7.06
|ML
|1.9
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-12-22 13:55:59
|37.79944
|35.63694
|7.0
|ML
|1.6
|Kozan (Adana)
|Detay
|2024-12-22 13:47:26
|38.11028
|37.21167
|13.28
|ML
|1.7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-12-22 13:15:52
|39.47111
|28.15056
|7.15
|ML
|1.6
|Bigadiç (Balıkesir)
|Detay
|2024-12-22 13:01:08
|37.93583
|36.29194
|7.0
|ML
|2.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-12-22 13:00:21
|39.47278
|28.15861
|7.03
|ML
|1.9
|Bigadiç (Balıkesir)
|Detay
|2024-12-22 12:46:34
|38.55833
|26.9
|7.07
|ML
|1.8
|Menemen (İzmir)
|Detay
|2024-12-22 12:42:43
|40.79972
|33.60556
|6.99
|ML
|3.1
|Ilgaz (Çankırı)
|Detay
|2024-12-22 12:07:36
|38.75472
|39.99917
|14.44
|ML
|2.5
|Kovancılar (Elazığ)
|Detay
|2024-12-22 11:54:35
|36.25056
|28.95083
|7.12
|ML
|2.2
|Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla)
|Detay
|2024-12-22 11:16:40
|37.63417
|35.91889
|20.56
|ML
|1.8
|Kozan (Adana)
|Detay
|2024-12-22 11:03:34
|37.65944
|35.86972
|7.0
|ML
|2.3
|Kozan (Adana)
|Detay
|2024-12-22 10:40:43
|39.01861
|40.19861
|6.42
|ML
|1.6
|Karakoçan (Elazığ)
|Detay
|2024-12-22 10:13:12
|38.0525
|29.03556
|7.0
|ML
|1.0
|Pamukkale (Denizli)