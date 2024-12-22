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AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | 22 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:05 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:10
AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | 22 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

İÇİNDEKİLER

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 14:53'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

    Büyüklük:4.1 (Ml)
    Yer:Akdeniz
    Tarih:2024-12-22
    Saat:14:53:12 TSİ
    Enlem:34.62556 N
    Boylam:25.60639 E
    Derinlik:9.08 km

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AFAD 22 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2024-12-22 14:53:1234.6255625.606399.08ML4.1AkdenizDetay
    2024-12-22 14:28:1938.2705638.801947.06ML1.9Pütürge (Malatya)Detay
    2024-12-22 13:55:5937.7994435.636947.0ML1.6Kozan (Adana)Detay
    2024-12-22 13:47:2638.1102837.2116713.28ML1.7Ekinözü (Kahramanmaraş)Detay
    2024-12-22 13:15:5239.4711128.150567.15ML1.6Bigadiç (Balıkesir)Detay
    2024-12-22 13:01:0837.9358336.291947.0ML2.4Göksun (Kahramanmaraş)Detay
    2024-12-22 13:00:2139.4727828.158617.03ML1.9Bigadiç (Balıkesir)Detay
    2024-12-22 12:46:3438.5583326.97.07ML1.8Menemen (İzmir)Detay
    2024-12-22 12:42:4340.7997233.605566.99ML3.1Ilgaz (Çankırı)Detay
    2024-12-22 12:07:3638.7547239.9991714.44ML2.5Kovancılar (Elazığ)Detay
    2024-12-22 11:54:3536.2505628.950837.12ML2.2Akdeniz - [28.31 km] Seydikemer (Muğla)Detay
    2024-12-22 11:16:4037.6341735.9188920.56ML1.8Kozan (Adana)Detay
    2024-12-22 11:03:3437.6594435.869727.0ML2.3Kozan (Adana)Detay
    2024-12-22 10:40:4339.0186140.198616.42ML1.6Karakoçan (Elazığ)Detay
    2024-12-22 10:13:1238.052529.035567.0ML1.0Pamukkale (Denizli)