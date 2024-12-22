AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA | 22 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 22 Aralık 2024 tarihinde saat 14:53'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.