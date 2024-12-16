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İnsanların yılan derisi görünmesine neden olan yeni kozmetik trendi! Doktorlar korkunç tehlikeye karşı uyardı

Güzellik dünyasında giderek popülerleşen yeni bir işlem, kırışıklıkları azaltma ve cildi sıkılaştırma vaatleriyle ilgi görüyor. Ancak uzmanlar, özellikle sosyal medyada yayılan bu yöntemin deneyimsiz ellerde uygulanması durumunda ciddi yan etkilere neden olabileceğini belirtiyor. İyileşme süreci boyunca ciltte geçici şişliklere yol açan bu işlem, yanlış uygulandığında kalıcı hasarlara sebep olabiliyor.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 20:27 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 20:27
İnsanların yılan derisi görünmesine neden olan yeni kozmetik trendi! Doktorlar korkunç tehlikeye karşı uyardı

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    Son dönemin gözde estetik uygulamaları arasında yer alan bir yöntem, gençleşme ve cilt yenileme iddialarıyla gündeme oturdu. Fakat dermatologlar, bu işlemin kontrolsüz şekilde yapılmasının, cilt dokusunda kalıcı sorunlara ve hatta ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MEZOTERAPİ NEDİR?

    Mezoterapi, küçük iğnelerle cilt altına vitamin, mineral ve enzimlerden oluşan sıvı bir karışımın enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir kozmetik prosedürdür. İlk olarak 1952 yılında Fransa'da damar ve bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisi için geliştirilen bu yöntem, günümüzde daha çok estetik amaçlarla kullanılmaktadır. Göz altı torbalarından karın yağlarını eritmeye kadar geniş bir uygulama alanı olduğu belirtiliyor. Ancak, bu işlemin uygulandığı kişilerin cildinde enjeksiyondan hemen sonra küçük kabarıklıklar oluşması ve geçici de olsa "sürüngen görünümü" yaratması dikkat çekiyor.

    Mezoterapi sonrası oluşan görüntüMezoterapi sonrası oluşan görüntü

    UZMANLAR NE DİYOR?

    New York merkezli dermatolog Dr. Viktoryia Kazlouskaya, mezoterapinin özellikle deneyimsiz teknisyenler veya evde uygulama yapmaya çalışan kişiler tarafından gerçekleştirildiğinde ciddi komplikasyonlar yaratabileceğini vurguladı. Dr. Kazlouskaya'ya göre, bu işlemin olası riskleri arasında şunlar bulunuyor:

    Kalıcı Morluklar: Kan damarlarına yapılan enjeksiyonlar, uzun süreli renk değişimlerine neden olabilir.

    Alerjik Reaksiyonlar: İşlemde kullanılan karışımların düzenlenmemiş olması, ciddi alerjik reaksiyon riskini artırıyor.

    Cilt Nekrozu: Hatalı uygulamalar, cilt dokusunda ölüm ve kalıcı hasar yaratabilir.

    Göz Hasarı: Özellikle göz altındaki hassas bölgelerde kalıcı yaralanmalar meydana gelebilir.

    Yapılan işlem kişilerin yılan derisi görünümüne sahip olmasına neden oluyorYapılan işlem kişilerin yılan derisi görünümüne sahip olmasına neden oluyor

    FDA ONAYI SORUNU BULUNUYOR

    Mezoterapide kullanılan sıvı karışımların ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından düzenlenmediğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun hastaları sahte veya doğrulanmamış ürünlere maruz bıraktığını belirtiyor. Plastik cerrah Dr. Tripathi, bu prosedürün maliyetinin düşük olması ve uygulama kolaylığı nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edildiğini ancak bu durumun ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebileceğini ifade etti.

    ALTERNATİF YÖNTEMLER

    Mezoterapiye alternatif olarak daha güvenli ve etkili yöntemler mevcut. Örneğin:

    Cilt Bakımı ve Lazer Tedavisi: Göz altı morlukları için pigment düzenleyici tedaviler veya lazer uygulamaları tercih edilebilir.

    Blefaroplasti: Göz altı torbalarına neden olan yağ yastıkçıklarının alınması için cerrahi müdahaleler etkili olabilir.

    Kişiye Özel Yaklaşım: Dermatologlar, bireylerin cilt yapısına uygun tedavi planları oluşturarak daha güvenli sonuçlar sağlayabilir.

    Dermatolog Dr. Hannah Kopelman, mezoterapinin etkili bir yöntem olabileceğini ancak kanıta dayalı yaklaşımların tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Dr. Kopelman, "Her bireyin cilt yapısı farklıdır. Öncelikle sorunun kaynağı doğru analiz edilmeli ve güvenilir sonuçlar veren tedavi yöntemleri tercih edilmelidir" diye ekledi.

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