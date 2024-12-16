İnsanların yılan derisi görünmesine neden olan yeni kozmetik trendi! Doktorlar korkunç tehlikeye karşı uyardı

Son dönemin gözde estetik uygulamaları arasında yer alan bir yöntem, gençleşme ve cilt yenileme iddialarıyla gündeme oturdu. Fakat dermatologlar, bu işlemin kontrolsüz şekilde yapılmasının, cilt dokusunda kalıcı sorunlara ve hatta ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Fotoğraflar: AA

MEZOTERAPİ NEDİR?

Mezoterapi, küçük iğnelerle cilt altına vitamin, mineral ve enzimlerden oluşan sıvı bir karışımın enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir kozmetik prosedürdür. İlk olarak 1952 yılında Fransa'da damar ve bağışıklık sistemi bozukluklarının tedavisi için geliştirilen bu yöntem, günümüzde daha çok estetik amaçlarla kullanılmaktadır. Göz altı torbalarından karın yağlarını eritmeye kadar geniş bir uygulama alanı olduğu belirtiliyor. Ancak, bu işlemin uygulandığı kişilerin cildinde enjeksiyondan hemen sonra küçük kabarıklıklar oluşması ve geçici de olsa "sürüngen görünümü" yaratması dikkat çekiyor.