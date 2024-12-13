Kirli hava sindirimi vurur! Uzman isim uyardı: "Kışın artan hava kirliliği hastalıklara yol açıyor"

Temiz hava, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Hava kirliliği ise diyabetten obeziteye kadar pek çok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu durumun özellikle sindirim sistemini olumsuz etkilediğini söylüyor. "Özellikle kışın artan hava kirliliğine maruz kalma KOAH ve astım hastalarında zarara yol açtığı gibi gastrointestinal bozukluklar, obezite, diyabet ve diğer kronik hastalık riskini artıran bağırsak mikrobiyotasının bileşimini değiştirir. Bağırsakta geçirgenliğin artmasına, iltihabi bağırsak hastalıklarında artışa neden olur" uyarısında bulunuyor. Sindirimi korumak için Batı tipi beslenmeden uzak durulmasını öneriyor.

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