Zatürrenin altından kalkın! Uzman isim açıkladı: "Bu 6 kuralı unutmayın"

Kış mevsimi, enfeksiyonları tetikliyor. Zayıf bağışıklık sistemi ve alt yatta hastalıklar ise vücudu dirençsiz bırakıyor. Bu da hastalığa kapı aralıyor. Söz konusu hastalıklar arasında ilk sırada ile zatürre yer alıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk zatürreyle ilgili olarak şu hayati bilgileri veriyor: Pnömoni yani yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğer dokusunun bakteri ve virüslerle iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığıdır. Ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı en sık rastlanan belirtilerdir. Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kas-eklem ağrıları, halsizlik gibi belirtiler de görülebilir. İleri yaş, grip, kronik hastalıklar (KOAH, bronşektazi, akciğer kanseri, karaciğer hastalıklar, böbrek yetersizliği, şeker hastalığı, bilinç kaybıyla seyreden nörolojik hastalıklar, yemek borusu hastalıkları), sigara kullanımı, alkol, aşırı soğuğa maruz kalma risk faktörleridir. Bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda hastalık sık ve öldürücüdür. Özellikle risk faktörü olan kişiler zatürre aşısı yaptırmalıdır. 18 yaş ve sonrası bağışıklığı baskılanmış hastalar (kanser, kronik böbrek yetersizliği, nefrotik sendrom, kronik karaciğer hastalığı), kalp hastalığı olan kişiler, dalağı çıkarılanlar, beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlar, bilinç kaybı ile seyreden nörolojik hastalığı olanlar, çok sigara içenlerde, astımı olanlarda ve diyabetik hastalarda pnömoni (zatürre) aşısının yapılması



BU 6 KURALI UNUTMAYIN!

1- Sağlıklı ve dengeli beslenin.

2- Hijyen koşullarına uyun. (özellikle elleri düzenli olarak yıkama)

3- Sigara ve alkolden uzak durun.

4- Stressiz yaşamaya çalışın.

5- Altta yatan kronik ve nörolojik hastalıklarda uygun şekilde tedavi olun.

6- Aşı yaptırma hastalıktan korunma açısından son derece önemlidir.



BESLENMEYE DIKKAT!

Zatürreye karşı sağlıklı beslenme de önemlidir. Patates, patlıcan, bezelye, karnabahar, ıspanak, enginar ve pancar zatürre ile savaşır. Her gün 330 gram kadar kızılcık ve elma suyu içmek, bağışıklığı güçlendirir. 2 büyük havuç, 2 kereviz sapı, 4 diş sarımsak, 2 turp ve birkaç maydanozdan sebze suyu hazırlanır.