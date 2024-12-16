8.2 milyon Euro ile Türkiye'ye kaçtı! Yasemin Gündoğan'ın cezası belli oldu! Mahkemede her şeyi anlattı: "Boş kasaları göle fırlattık"

8.2 milyon Euro ile Türkiye'ye kaçtı! Yasemin Gündoğan'ın cezası belli oldu. (Takvim.com.tr / foto arşiv)



BOŞ KASALARI GÖLE FIRLATTIK

Olaydan birkaç gün önce Tufan'ın arkadaşı olan Eray D.'nin paraları koymak için bir araç kiraladığını söyleyen Gündoğan, "Ben para dolu kasalarla şirketten ayrılırken Eray ve İnan K. araçtaydılar. Paraları yükleyip yola çıktık. Arabadaki kasalardan kurtulmamız gerekiyordu. Kasaları Bultensee'de bir göle attık. Daha sonra Avusturya'ya doğru yola çıktık. Ben havaalanında Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldım. Para birkaç kişi tarafından belli dönemlerde Türkiye'ye aktarıldı. Türkiye'ye indiğimde beni Yiğit ve ailesi karşıladı. Hep birlikte lüks bir tatil yaptık. Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da saklandım. Yakalanma korkusuyla sürekli adres değiştiriyor evden çıkamıyordum" Ben evden çıkarken Yiğit ve arkadaşları lüks bir hayat sürüyordu. Antalya'da iki lüks villa satın aldık. Fakat daha sonra bu villaların satıldığını ve paranın Yğit'e aktarıldığını öğrendim. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Yanlarından ayrılıp İstanbul'a geçtim. Daha sonra bir arkadaşım vasıtasıyla Yiğit'ten payıma düşeni istedim. Fakat para isteyen arkadaşımı kol ve ayaklarından 9 kurşunla vurdular. Çok korktum. Karşımdaki kişilerin ne kadar güçlü ve insafsız olduğunu bu olayla öğrendim. Ve geri dönmek için plan yaptım ve sonunda teslim oldum" dedi.

8.2 milyon Euro ile Türkiye'ye kaçtı! Yasemin Gündoğan'ın cezası belli oldu. (Takvim.com.tr / foto arşiv)

KARŞINIZDA DOLANDIRILMIŞ BİRİ VAR

Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine gözleri doğan Gündoğan, "Karşınızda dolandırılmış, ölümle tehdit edilmiş ve sonrası hapse çarptırılmış biri duruyor. Herkesten özür dilerim" dedi.