8.2 milyon Euro ile Türkiye'ye kaçtı! Yasemin Gündoğan'ın cezası belli oldu! Mahkemede her şeyi anlattı: "Boş kasaları göle fırlattık"

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8.2 milyon euro çalarak kayıplara karışan baş şüpheli Yasemin Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapse çarptırılırken 8.2 milyon euronun da geri ödenmesine karar verdi.
Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8.2 milyon euro çalarak kayıplara karışan baş şüpheli Yasemin Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapse çarptırılırken 8.2 milyon euronun da geri ödenmesine karar verdi.
MAHKEMEDE OLANI BİTENİ ANLATTI
Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan Gündoğan, "Suç sırasında yaklaşık sekiz milyon euro saydım. Benim fikrim en büyük kısmı, yani altı milyonu almaktı. Geri kalan Yiğit Tufan ve arkadaşlarının olacaktı. Sonunda bana sadece 20.000 Euro kaldı. Geri kalanını Tufan'a sormak lazım" dedi.
"ŞAKAYLA BAŞLADI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"
Mahkemede ilk kez olay gününü detaylı bir şekilde anlatan Gündoğan, "Her şey en yakın kız arkadaşım Büşra Satılmış'ın beni Almanya'da dolandırıcılık suçlamasıyla aranan erkek arkadaşı Yiğit Tufan ile tanıştırması ile başladı. Şakayla başlayan soygun fikri gerçeğe dönüştü. Kazma kürekle binaya girmeyi planlarken, daha sonra kolay bir yöntem bulduk." dedi.
BOŞ KASALARI GÖLE FIRLATTIK
Olaydan birkaç gün önce Tufan'ın arkadaşı olan Eray D.'nin paraları koymak için bir araç kiraladığını söyleyen Gündoğan, "Ben para dolu kasalarla şirketten ayrılırken Eray ve İnan K. araçtaydılar. Paraları yükleyip yola çıktık. Arabadaki kasalardan kurtulmamız gerekiyordu. Kasaları Bultensee'de bir göle attık. Daha sonra Avusturya'ya doğru yola çıktık. Ben havaalanında Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldım. Para birkaç kişi tarafından belli dönemlerde Türkiye'ye aktarıldı. Türkiye'ye indiğimde beni Yiğit ve ailesi karşıladı. Hep birlikte lüks bir tatil yaptık. Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da saklandım. Yakalanma korkusuyla sürekli adres değiştiriyor evden çıkamıyordum" Ben evden çıkarken Yiğit ve arkadaşları lüks bir hayat sürüyordu. Antalya'da iki lüks villa satın aldık. Fakat daha sonra bu villaların satıldığını ve paranın Yğit'e aktarıldığını öğrendim. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Yanlarından ayrılıp İstanbul'a geçtim. Daha sonra bir arkadaşım vasıtasıyla Yiğit'ten payıma düşeni istedim. Fakat para isteyen arkadaşımı kol ve ayaklarından 9 kurşunla vurdular. Çok korktum. Karşımdaki kişilerin ne kadar güçlü ve insafsız olduğunu bu olayla öğrendim. Ve geri dönmek için plan yaptım ve sonunda teslim oldum" dedi.
KARŞINIZDA DOLANDIRILMIŞ BİRİ VAR
Mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine gözleri doğan Gündoğan, "Karşınızda dolandırılmış, ölümle tehdit edilmiş ve sonrası hapse çarptırılmış biri duruyor. Herkesten özür dilerim" dedi.