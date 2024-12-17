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Mersin'de facia! Kömür sobası patladı: 5 kişi yaralandı

Mersin'de bir evde yanar durumda olan sobaya fazla kömür atılmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda aynı aileden 5 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 00:36 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 00:36
Mersin’de facia! Kömür sobası patladı: 5 kişi yaralandı

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    Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde yanan sobaya iddiaya göre fazla atılan kömür nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

    Mersin'de kömür sobası patladı (AA)Mersin'de kömür sobası patladı (AA)

    Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518 Sokakta iki katlı müstakil bir binanın üst katında meydana geldi.

    Mersin'de kömür sobası patladı (AA)Mersin'de kömür sobası patladı (AA)

    PATLAMA YANGINA NEDEN OLDU

    İddiaya göre İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı.
    Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

    Mersin'de kömür sobası patladı (DHA)Mersin'de kömür sobası patladı (DHA)

    5 KİŞİ YARALI

    Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyleri A.A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Mersin'de kömür sobası patladı (AA)Mersin'de kömür sobası patladı (AA)

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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