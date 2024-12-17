Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyler i A .A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Mersin'de kömür sobası patladı (AA)

İNCELEME BAŞLATILDI

Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.