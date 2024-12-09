PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tutuksuz yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı! Mahkemeden erteleme kararı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi talep edilen 21 sanıklı davanın duruşması görüldü. Duruşmaya Nihal Candan katılmazken, müştekilerden Kübra Büyükyıldız, "En son arkadaşım Emine beni aradı. ‘Kübra bunlar bizi dolandırıyorlarmış. Tutuklanmışlar’ dedi." şeklinde ifade verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 00:01 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 00:03
Tutuksuz yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı! Mahkemeden erteleme kararı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edilen davanın görülmesine devam edildi.

Bahar ve Nihal Candan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi. (İHA)Bahar ve Nihal Candan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi. (İHA)

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bahar Candan ile ablası Nihal Candan katılmazken, duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar ile müştekiler hazır bulundu.

Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

"BUNLAR BİZİ DOLANDIRIYORLARMIŞ"
Duruşmada beyanda bulunan müşteki Kübra Büyükyıldız, "Benim Kars'ta bir arkadaşım vardı. Onunla sanık Hacı İsrafil Sağlam tanışıyormuş. Onların vasıtası ile ucuz araba alma muhabbetinden haberdar oldum. Arkadaşım bana araçtan memnun olduklarını, sorun yaşamadıklarını söyledi. Onlar bana araçların olduğu liste attılar.

Araç bedelini gönderdim. Bana 2 ay içerisinde arabanın geleceği söylendi. 5 ay geçmesine rağmen araç teslim edilmedi. Bu süre zarfında arkadaşımın ikinci aracı da teslim edildi. En son arkadaşım Emine beni aradı. 'Kübra bunlar bizi dolandırıyorlarmış. Tutuklanmışlar' dedi. Param iade edildi bana" şeklinde konuştu.

Bahar ve Nihal Candan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi. (İHA)Bahar ve Nihal Candan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi. (İHA)

Müşteki Metin Abdioğlu ise, "Kuzenim bana sanık doktor Refik Ersin Eroğlu'nun icra yoluyla araç alarak uygun fiyata araç sattığını söyledi. Çalıştığı hastaneye giderek doktorla görüştüm. Bana 'TMSF'den ihale yoluyla araçları alıyorum. Bunu cüzi karla satıyorum. Buradan sadece bir komisyon elde ediyorum' dedi. Listeden 4 tane araç seçtim. Bunları sipariş ettim. Tüm parayı banka hesabına gönderdim. Bir hafta içerisinde araçlar gelecekti ancak teslim edilmedi. Refik Ersin Eroğlu'nun iş yerine gittim. 'Bütün sorumluk bende, hiçbir sıkıntı yok. Araçlar gelecek' dedi. Daha sonra 2 aracı teslim aldım. Diğer araçları alabilmem için tekrar ihaleye girmem gerektiğini söylediler. İhalede aldığımız araçlar teslim edilmedi. Ben her gün Refik Ersin Eroğlu'yla telefonda konuştum. Bana araçların geleceğini söylüyordu. Olaylardan sonra Refik Ersin Eroğlu'nun muayenehanesine gittim. Bana 'Buraya gelme, burada işin yok. Siyasete gireceğim, oradan gelen parayla zararını karşılayacağım' dedi. Benim zararım giderilmedi, şikayetçiyim" dedi.

Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Müşteki beyanlarının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Baas diktatörlüğü tamamen çöktü
Derin Amerika’nın Suriye’de İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... ’kürdistan’ masalı ve siyonist işgalin perde arkası
DEM Parti’nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli’den alkış
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! ABD’den kimyasal silah açıklaması
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü: 6 şehit!
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...
Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber!
Beşar Esad Rusya’ya kaçtı! Suriye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye devrimi bayrağı göndere çekildi
İngiliz Financial Times’tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şam’a akın ediyor
Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek
CIA-İsrail’den şeytani Suriye planı! Michael Rubin’in Tartus’a ABD üssü Lazkiye’ye Alevi özerk yapı hayali: Türkiye Hatay’da işgalci
CANLI | Münbiç terörden temizlendi! PKK/YPG’liler esir alındı: Kafa kesmek yok yargılanacaklar
SON DAKİKA