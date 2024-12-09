Tutuksuz yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı! Mahkemeden erteleme kararı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan 'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edilen davanın görülmesine devam edildi.

Bahar Candan ve Nihal Candan duruşmaya katılmadı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

"BUNLAR BİZİ DOLANDIRIYORLARMIŞ"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Kübra Büyükyıldız, "Benim Kars'ta bir arkadaşım vardı. Onunla sanık Hacı İsrafil Sağlam tanışıyormuş. Onların vasıtası ile ucuz araba alma muhabbetinden haberdar oldum. Arkadaşım bana araçtan memnun olduklarını, sorun yaşamadıklarını söyledi. Onlar bana araçların olduğu liste attılar.

Araç bedelini gönderdim. Bana 2 ay içerisinde arabanın geleceği söylendi. 5 ay geçmesine rağmen araç teslim edilmedi. Bu süre zarfında arkadaşımın ikinci aracı da teslim edildi. En son arkadaşım Emine beni aradı. 'Kübra bunlar bizi dolandırıyorlarmış. Tutuklanmışlar' dedi. Param iade edildi bana" şeklinde konuştu.