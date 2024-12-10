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Her şeye şakır şakır ağlıyorlar: Dünyanın en alıngan 4 burcu!

Astroloji evreninde dengeler sürekli değişiyor. Peki, gezegen hareketlerine göre evrenin en alıngan burçları hangileri? İşte en alıngan en sulu göz burçlar ve nedenleri...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:26
Her şeye şakır şakır ağlıyorlar: Dünyanın en alıngan 4 burcu!

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Gezegen hareketlerine göre bazı burçlar çoğu durumda gereğinden fazla reaksiyon gösteriyor ve göz yaşlarına boğuluyor. Peki, astroloji evreninin en alıngan en sulu göz burçları hangileri? İşte, şaşırtmayacak o liste...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yengeç (22 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burçları, duygusal açıdan en hassas burçlardan biridir. Sevdikleri kişilerin davranışları kolayca onları incitebilir ve hemen duygusal tepkiler verebilirler. Yengeç, ailesine ve yakın çevresine oldukça bağlıdır bu yüzden eleştirildiklerinde veya dışlandıklarında derinden etkilenebilirler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık burçları, duygusal açıdan son derece hassastır. Birinin üzülmesi otomatik olarak onların da üzülmesine neden olabilir. Kendilerini dünyadan soyutlayıp duygusal bir çöküş yaşayabilirler. Duygusal bağları güçlü olduğu için başkalarından gelen olumsuz yorumlar onları kolayca ağlatabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğalar genellikle sabırlı ve sakin görünüyor olabilirler ancak bir konuda hassasiyetleri tetiklendiğinde alınganlıkları ortaya çıkabilir. Onlar için güven ve sadakat çok önemlidir bu yüzden bu değerlerle oynandığında kolayca kırılabilirler. Ayrıca değişime karşı dirençli olduklarından eleştiriler veya beklenmedik değişiklikler onları duygusal olarak zorlayabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslanlar kendilerine büyük bir güven duysalar da onurları ve gururları çok hassastır. Bir eleştiri veya küçümseme onları derinden etkileyebilir. Dışarıdan güçlü görünseler de alınganlıkları nedeniyle genellikle tetiklenirler. Kendi değerlerinin göz ardı edilmesi onları gerçekten ağlatabilir.

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