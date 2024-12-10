Hangi çay neye iyi gelir? Meğer her fincanı vücudun başka bölümünü çalıştırıyormuş!

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Çay, dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden biri olup sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor. Ancak içilen her fincan, vücudumuzda farklı etkiler yaratıyor. İşte farklı bitkilerden elde edilen çayların vücudumuz üzerindeki etkileri...

(Takvim Foto Arşiv) Papatya çayı



Papatya çayı, sakinleştirici özellikleri ile bilinir ve stresin azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle uykusuzluk problemi yaşayanlar için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi vardır. Mide rahatsızlıkları ve gaz problemleri için doğal bir çözüm sunar.