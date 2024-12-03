Gece uyumadan kombiyi kapatanlar dikkat! Kombi gece-gündüz çalışırsa daha mı çok yakar? Her 1 derecede...

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Kılıç, gece kombiyi kapatıp sabah açmanın tasarruf sağlamaktan çok, yakıt tüketimini artırabileceğini belirtiyor. Kılıç'a göre, bu yöntemin maliyetli olmasının nedeni evin soğuyan duvarlarının ve tabanının yeniden ısıtılmasının daha fazla enerji gerektirmesi. Özellikle kışın soğuk havalarda kombinin daha fazla çalışması gerektiği için sabahları kombiyi yüksek derecelere ayarlamak ekonomik açıdan dezavantaj yaratabilir.

GECE KOMBİYİ KAPATMAYIN

İç Tesisat Müdürü Mustafa Coşkun ise kombilerin sürekli düşük sıcaklıkta çalıştırılmasının daha verimli olduğunu söylüyor. Coşkun, "Kombiler gazın büyük bir kısmını ilk çalıştırıldığında tüketir. Bu nedenle gece kapatılan kombiler sabah açıldığında daha fazla yakıt harcar. Oysa düşük sıcaklıkta sürekli açık tutulan kombiler hem konfor sağlar hem de tasarrufludur" ifadelerini kullanıyor.

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