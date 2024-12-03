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Gece uyumadan kombiyi kapatanlar dikkat! Kombi gece-gündüz çalışırsa daha mı çok yakar? Her 1 derecede...

Kış aylarının etkisini hissettirdiği bu günlerde, kombi kullanımıyla ilgili doğru yöntemler vatandaşların gündeminde. Doğalgaz faturalarını düşürmek isteyen kullanıcılar, kombilerini nasıl kullanmaları gerektiği konusunda tereddüt yaşıyor.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:08 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 08:36
Gece uyumadan kombiyi kapatanlar dikkat! Kombi gece-gündüz çalışırsa daha mı çok yakar? Her 1 derecede...

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte kombi kullanımı gündeme oturdu. Doğalgaz faturalarını kontrol altında tutmak isteyen vatandaşlar, kombilerini nasıl kullanmaları gerektiği konusunda kararsız kalabiliyor. Bu konuda uzmanlardan gelen açıklamalar, en doğru kullanım yöntemlerini gözler önüne seriyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

GECE KOMBİYİ KAPATIP SABAH AÇMAK DOĞRU MU?

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Kılıç, gece kombiyi kapatıp sabah açmanın tasarruf sağlamaktan çok, yakıt tüketimini artırabileceğini belirtiyor. Kılıç'a göre, bu yöntemin maliyetli olmasının nedeni evin soğuyan duvarlarının ve tabanının yeniden ısıtılmasının daha fazla enerji gerektirmesi. Özellikle kışın soğuk havalarda kombinin daha fazla çalışması gerektiği için sabahları kombiyi yüksek derecelere ayarlamak ekonomik açıdan dezavantaj yaratabilir.

GECE KOMBİYİ KAPATMAYIN

İç Tesisat Müdürü Mustafa Coşkun ise kombilerin sürekli düşük sıcaklıkta çalıştırılmasının daha verimli olduğunu söylüyor. Coşkun, "Kombiler gazın büyük bir kısmını ilk çalıştırıldığında tüketir. Bu nedenle gece kapatılan kombiler sabah açıldığında daha fazla yakıt harcar. Oysa düşük sıcaklıkta sürekli açık tutulan kombiler hem konfor sağlar hem de tasarrufludur" ifadelerini kullanıyor.

SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAK DAHA TASARRUFLU MU?

Ezgi Kılıç, ev sıcaklıklarının 20-22°C arasında tutulmasının hem konforlu hem de ekonomik olduğunu belirtiyor. Kombinin derecesini sürekli artırıp azaltmak yerine, düşük bir sıcaklıkta sürekli açık tutmanın daha doğru bir yöntem olduğunu ifade eden Kılıç, her 1°C artışın yakıt tüketimini yüzde 7 ila 10 oranında artırabileceğini vurguluyor.

Kılıç ve Coşkun, kombinin sürekli düşük sıcaklıkta çalıştırılmasının hem enerji tasarrufu hem de daha iyi bir ısıl konfor sağladığında hemfikir. Özellikle yoğuşmalı kombilerin 30-50°C sıcaklık aralığında en verimli şekilde çalıştığına dikkat çekiliyor.

DOĞRU KOMBİ KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER

Yoğuşmalı Kombi Tercih Edin: Evinizin büyüklüğüne ve ısı ihtiyacına uygun bir yoğuşmalı kombi seçmek tasarruf sağlayabilir. Bu kombiler düşük sıcaklıklarda daha verimli çalışır.

Radyatör Vanalarını Kontrol Edin: Kullanılmayan odaların radyatörlerini kapatarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

İzolasyona Özen Gösterin: Evinizin dış cephe izolasyonu ve pencerelerindeki yalıtım eksikliklerini giderin. Bu sayede ısının içeride tutulmasını sağlayabilirsiniz.

Oda Termostatı Kullanın: Kombiyi sürekli düşük sıcaklıkta çalıştırırken oda sıcaklığını düzenlemek için termostatlardan faydalanabilirsiniz.

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