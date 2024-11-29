Yorgunluğa son! Demir eksikliğine karşı doğal çözüm: Günlük ihtiyacınızı karşılayan besinler

Demir, oksijeni vücudun farklı noktalarına taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kritik bir mineraldir. Eksikliği, kansızlık ve buna bağlı sağlık sorunlarına neden olabilir. Yetişkin bir birey için önerilen günlük demir alımı ortalama 18 mg'dır, ancak bu miktar yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterebilir.

Demir Zengini Besinler Meyveler Doğanın tatlı ikramı olan meyveler, demir seviyenizi artırmanın lezzetli bir yoludur. Özellikle dut, nar, şeker elması ve karpuz gibi meyveler yüksek demir içerikleriyle dikkat çeker. Sağlıklı bir atıştırmalık olarak günlük diyetinize ekleyebilirsiniz.

Yeşil Yapraklı Sebzeler Ispanak, kara lahana, pancar ve pazı gibi yeşil sebzeler, hem demir hem de vitamin deposudur. Özellikle çiğ ya da haşlanmış olarak tüketildiklerinde demir emilimi artar. Örneğin, 100 gram çiğ ıspanak yaklaşık 2,7 mg demir içerir.

Baklagiller Mercimek, nohut, fasulye ve soya fasulyesi gibi baklagiller, bitkisel proteinlerle birlikte zengin demir kaynaklarıdır. Örneğin, 100 gram nohut 6,2 mg, mercimek ise 3,3 mg demir içerir.